Информация о планируемом числе призывников в Казахстане больше не публикуется

В опубликованном проекте постановления Правительства Республики Казахстан о реализации Указа Президента, предусматривающего увольнение в запас военнослужащих срочной службы и проведение призывных кампаний в марте–июне и сентябре–декабре 2026 года, отсутствуют данные о количестве граждан, подлежащих призыву.

При этом в предыдущие годы подобные проекты содержали информацию о численности призывников, планируемых к направлению на срочную воинскую службу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащие срочной службы больше не смогут брать кредиты.