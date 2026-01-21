10:37, 21 Январь 2026 | GMT +5
Информация о планируемом числе призывников в Казахстане больше не публикуется
В проектах документов, касающихся очередного призыва на срочную воинскую службу, больше не раскрывается планируемая численность призывников, передает агентство Kazinform.
В опубликованном проекте постановления Правительства Республики Казахстан о реализации Указа Президента, предусматривающего увольнение в запас военнослужащих срочной службы и проведение призывных кампаний в марте–июне и сентябре–декабре 2026 года, отсутствуют данные о количестве граждан, подлежащих призыву.
При этом в предыдущие годы подобные проекты содержали информацию о численности призывников, планируемых к направлению на срочную воинскую службу.
