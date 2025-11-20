Информация конфиденциальна — Минэнерго об иске Казахстана к подрядчикам Eni на Кашагане

Накануне в ряде СМИ появилась информация о возможном иске Казахстана к подрядчикам итальянской компании Eni, которых обвиняют в коррупционных схемах при разработке месторождений на Кашагане. Сообщалось, что процесс проходит в Швейцарии.

В ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Kazinform, сообщили, что детали дела разглашать не могут:

— По данному вопросу Министерство действует в строгом соответствии с принципами конфиденциальности, являющимися неотъемлемой частью международных арбитражных процессов. Вся необходимая работа по защите национальных интересов ведется в соответствии с нормами международного права, — отметили в пресс-службе.

Также в Минэнерго сообщили, что дополнительную информацию предоставят только после завершения соответствующих юридических процедур.

Ранее сообщалось, что Казахстан подал иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган NCOC на сумму около 2,3 трлн тенге (на тот момент составляло 5,1 млрд долларов, а по текущему обменному курсу — 4,2 млрд долларов) в виде штрафов за охрану окружающей среды.

В августе 2025 года судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание департамента экологии.

При этом, как сообщают в министерстве, судебное решение не снимает с компании ответственности за нарушения экологического законодательства.