РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:07, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Информация конфиденциальна — Минэнерго об иске Казахстана к подрядчикам Eni на Кашагане

    В Министерстве энергетики РК прокомментировали судебные разбирательства, связанные с реализацией нефтегазовых проектов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    115 млн тонн нефти добыто с момента начала запуска месторождения Кашаган
    Фото: kbv.kz

    Накануне в ряде СМИ появилась информация о возможном иске Казахстана к подрядчикам итальянской компании Eni, которых обвиняют в коррупционных схемах при разработке месторождений на Кашагане. Сообщалось, что процесс проходит в Швейцарии.

    В ведомстве, отвечая на запрос корреспондента Kazinform, сообщили, что детали дела разглашать не могут:

    — По данному вопросу Министерство действует в строгом соответствии с принципами конфиденциальности, являющимися неотъемлемой частью международных арбитражных процессов. Вся необходимая работа по защите национальных интересов ведется в соответствии с нормами международного права, — отметили в пресс-службе.

    Также в Минэнерго сообщили, что дополнительную информацию предоставят только после завершения соответствующих юридических процедур.

    Ранее сообщалось, что Казахстан подал иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган NCOC на сумму около 2,3 трлн тенге (на тот момент составляло 5,1 млрд долларов, а по текущему обменному курсу — 4,2 млрд долларов) в виде штрафов за охрану окружающей среды. 

    В августе 2025 года судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание департамента экологии. 

    При этом, как сообщают в министерстве, судебное решение не снимает с компании ответственности за нарушения экологического законодательства. 

    Теги:
    Минэнерго РК Кашаган Суды Экология
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают