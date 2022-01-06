Информацию о захвате террористами Военного института сухопутных войск опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Инфоцентр комендатуры Алматы опроверг информацию о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности», - сообщили в инфоцентре комендатуры Алматы.

Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

В Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.