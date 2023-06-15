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Информацию о вырубке и вывозе леса из области Абай опровергли в Минэкологии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 17:13
Информацию о вырубке и вывозе леса из области Абай опровергли в Минэкологии Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии и природных ресурсов РК опровергли информацию о заготовке древесины и ее вывозе с территории, где произошел пожар в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По информации ГЛПР «Семей орманы», распространенное в СМИ видео с кадрами заготовки древесины и ее вывозе с площадей пройденных лесным пожаром не соответствует действительности. Все работы кроме тушения пожара приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса», - резюмировали в министерстве.

Ранее в сети распространяли другие фейки о пожаре в области Абай. В мессенджерах рассылали информацию о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС.


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