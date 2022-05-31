31 Мая 2022 17:03

Информацию о вспышке холеры опровергли в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

«Информация распространяемая в социальных сетях о вспышке холеры в России и заражении воды не соответствует действительности. В 2022 году сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по холере в Республике Казахстан. Местные случаи холеры не регистрируются в течение последних 10 лет», - сообщили в пресс-службе комитета.

Эпизодически регистрируются завозные случаи холеры, так за 2017 и 2018 гг. зарегистрированы по 5 завозных случаев холеры от приезжих туристов и в 2019 году – 4 завозных случая от казахстанских туристов, приехавших из Индии. В 2020-2022 гг. завозных случаев холеры не зарегистрировано.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Казахстан, предупреждения завоза и дальнейшего распространения холеры внутри страны Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями проводится постоянное эпидемиологическое слежение с учетом путей и факторов передачи холеры и других кишечных инфекций.

Ежегодно в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы, зоны рекреации).