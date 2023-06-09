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Информация об угрозе Шульбинской ГЭС от лесных пожаров – фейк

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Июня 2023, 23:28
Информация об угрозе Шульбинской ГЭС от лесных пожаров – фейк

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В акимате области Абай сообщили, что появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС является недостоверной, передает МИА «Казинформ».

Заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель опроверг этот слух и подчеркнул, что на данный момент никакой реальной угрозы ГЭС не существует.

«Эта информация не соответствует действительности, силы и средства контролируют распространение огня», – отметил Алексей Штыкель.

В ведомстве напомнили, что за сообщение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.


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