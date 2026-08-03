Инфляция замедляется: что подешевело в Казахстане по сравнению с прошлым годом

В июле 2026 года инфляция составила 0,6% за месяц, что ниже показателя июня (0,8%), передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Основное снижение цен в июле наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции. Так, цены на огурцы снизились на 22,6%, помидоры — на 17,7%, морковь — на 5,3%, бананы — на 4,0%, яблоки — на 2,7%, апельсины — на 2,3%, лимоны и картофель — по 1,6%. Также подешевели яйца — на 1,4% и крупа перловая — на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров подержанные легковые автомобили подешевели на 3,8%, электромясорубки — на 2,2%, хозяйственное мыло — на 1,5%, смартфоны и очки — по 1,3%, краска для волос — на 0,7%.

В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне т. г. — 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары — на 10,1%, платные услуги — на 9,2%.

По сравнению с июлем прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, огурцы подешевели на 31,6%, помидоры — на 26,5%, лук — на 10,9%, чеснок — на 8,1%, апельсины — на 7,8%, яблоки — на 4,7%, также на рис — 4,1%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года снизились цены на новые автомобили отечественной сборки — на 16,2%, кондиционеры — на 10,8%, медицинские термометры — на 7,5%, медицинские бинты — на 6,4%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям.

Ранее сообщалось, что на рынке социально значимых продовольственных товаров сохраняется положительная ценовая динамика. За последнюю неделю индекс цен снизился на 0,1%, а по итогам июля зафиксирована дефляция на уровне 0,3%.