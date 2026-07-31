Цены на социально значимые продукты в Казахстане впервые пошли вниз

На рынке социально значимых продовольственных товаров сохраняется положительная ценовая динамика. За последнюю неделю индекс цен снизился на 0,1%, а по итогам июля зафиксирована дефляция на уровне 0,3%, передает Kazinform.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, впервые в текущем году отмечено снижение месячного показателя индекса цен на социально значимые продовольственные товары. В июле снизились средние цены на ряд социально значимых продуктов, включая картофель, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и яйца.

Положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких месяцев. Уже шестой месяц подряд замедляется годовая продовольственная инфляция — с 13,5% в декабре 2025 года до 10,4% по итогам июня.

С начала года индекс цен на социально значимые продукты составил 1,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 7,9%.

В ведомстве отмечают, что такой результат стал возможен благодаря реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции. Документ предусматривает усиление государственного контроля, насыщение внутреннего рынка, поддержку отечественных производителей и развитие механизмов ценовой стабилизации.

Одним из ключевых направлений остается контроль за соблюдением предельной торговой надбавки и исключение непродуктивных посредников из товаропроводящей цепочки.

С начала года за превышение установленной торговой надбавки вынесено 2 709 постановлений на сумму более 70 млн тенге. Региональные комиссии провели 650 заседаний, выявили 2 640 фактов нарушений, составили 2 463 административных протокола. Кроме того, 177 непродуктивных посредников были исключены из схем поставок.

Параллельно усиливается цифровой контроль за движением товаров. На основе данных электронных счетов-фактур с начала года проанализировано почти 30 тыс. товаропроводящих цепочек. По итогам анализа выявлено более 4,6 тыс. потенциальных рисков нарушения законодательства.

Одновременно принимаются меры по насыщению внутреннего рынка продовольствием. В регионах используются механизмы стабилизационных фондов и «оборотной схемы», действует «зеленый коридор» для поставок импортной овощной продукции в межсезонье, заключаются форвардные договоры на поставку ранних овощей, развиваются альтернативные логистические маршруты.

Продолжается проведение сельскохозяйственных ярмарок. В текущем году запланировано около 9,8 тыс. таких мероприятий, из которых уже состоялось 4,6 тыс. По поручению Правительства местные исполнительные органы усиливают работу по проведению ярмарок, а также прорабатывают возможность организации мини-ярмарок «у дома» для повышения доступности продукции для населения.

Для отечественных производителей продолжают действовать меры государственной поддержки, включая льготное кредитование, сниженные железнодорожные тарифы на перевозку социально значимых товаров и сырья, а также льготные тарифы на электроэнергию для производителей социально значимых продовольственных товаров.

Напомним, по итогам I квартала 2026 года в Казахстане увеличилось потребление большинства основных продуктов питания по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.