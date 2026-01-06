Инфляция в Турции снизилась до минимума за последние четыре года

Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция потребительских цен в декабре 2025 года составила 30,89%, что стало минимальным показателем за последние 49 месяцев. В последний раз столь низкий уровень фиксировался в ноябре 2021 года, когда инфляция находилась на отметке 21,31%.

В месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 0,89%, а индекс цен производителей внутри страны — на 0,75%. Годовой рост цен производителей составил 27,67%.

При расчете по 12-месячным средним значениям потребительская инфляция достигла 34,88%, а инфляция производителей — 25,36%. Именно этот показатель используется для определения максимального уровня индексации арендной платы. В связи с публикацией декабрьских данных стало известно, что в январе 2026 года арендная плата за жилье и коммерческую недвижимость может быть увеличена на 34,88%.

Ранее мы писали о том, что TÜİK опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали постепенное замедление роста цен.