    19:48, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Инфляция в Турции снизилась до минимума за последние четыре года

    По итогам декабря 2025 года годовая инфляция в Турции опустилась до самого низкого уровня с конца 2021 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция потребительских цен в декабре 2025 года составила 30,89%, что стало минимальным показателем за последние 49 месяцев. В последний раз столь низкий уровень фиксировался в ноябре 2021 года, когда инфляция находилась на отметке 21,31%. В месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 0,89%, а индекс цен производителей внутри страны – на 0,75%. Годовой рост цен производителей составил 27,67%. При расчете по 12-месячным средним значениям потребительская инфляция достигла 34,88%, а инфляция производителей – 25,36%. Именно этот показатель используется для определения максимального уровня индексации арендной платы. В связи с публикацией декабрьских данных стало известно, что в январе 2026 года арендная плата за жилье и коммерческую недвижимость может быть увеличена на 34,88%. Ранее мы писали о том, что TÜİK опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали постепенное замедление роста цен.
    Фото: Anadolu ajansi

    Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция потребительских цен в декабре 2025 года составила 30,89%, что стало минимальным показателем за последние 49 месяцев. В последний раз столь низкий уровень фиксировался в ноябре 2021 года, когда инфляция находилась на отметке 21,31%.

    В месячном выражении индекс потребительских цен вырос на 0,89%, а индекс цен производителей внутри страны — на 0,75%. Годовой рост цен производителей составил 27,67%.

    При расчете по 12-месячным средним значениям потребительская инфляция достигла 34,88%, а инфляция производителей — 25,36%. Именно этот показатель используется для определения максимального уровня индексации арендной платы. В связи с публикацией декабрьских данных стало известно, что в январе 2026 года арендная плата за жилье и коммерческую недвижимость может быть увеличена на 34,88%.

    Ранее мы писали о том, что TÜİK опубликовал официальные данные по инфляции за ноябрь, которые продемонстрировали постепенное замедление роста цен.

