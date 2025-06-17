Инфляция в Казахстане: в каких регионах изменились цены
В мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 11,3% (в апреле — 10,7%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 16 регионах, замедление — в 3, а сохранение на прежнем уровне — в 1 регионе, передает агентство Кazinform со ссылкой на Нацбанк РК.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в г. Алматы — 13,0%.
Цены на продовольственные товары в мае ускорились до 9,6% в годовом выражении (в апреле — 8,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,4%), а минимальный — в г. Алматы (8,0%).
Рост цен на непродовольственные товары в мае достиг 9,0% в годовом выражении (в апреле — 8,9%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,2%), минимальное — в Павлодарской области (5,4%).
Стоимость платных услуг в мае выросла на 16,0% в годовом выражении (в апреле — 15,7%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня рост цен отмечен в г. Алматы (22,5%), значительно ниже — в Алматинской области (11,3%).
В мае рост месячной инфляции по стране составил 0,9%.
Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил на брифинге в Астане, что прогноз по инфляции в Казахстане на ближайшие годы был пересмотрен в сторону повышения.