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    13:07, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Инфляция в Казахстане: в каких регионах изменились цены

    В мае годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 11,3% (в апреле — 10,7%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 16 регионах, замедление — в 3, а сохранение на прежнем уровне — в 1 регионе, передает агентство Кazinform со ссылкой на Нацбанк РК.

    инфляция
    Фото: Kazinform

    Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в г. Алматы — 13,0%.

    Цены на продовольственные товары в мае ускорились до 9,6% в годовом выражении (в апреле — 8,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,4%), а минимальный — в г. Алматы (8,0%).

    Рост цен на непродовольственные товары в мае достиг 9,0% в годовом выражении (в апреле — 8,9%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,2%), минимальное — в Павлодарской области (5,4%).

    Стоимость платных услуг в мае выросла на 16,0% в годовом выражении (в апреле — 15,7%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня рост цен отмечен в г. Алматы (22,5%), значительно ниже — в Алматинской области (11,3%).

    В мае рост месячной инфляции по стране составил 0,9%.

    Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил на брифинге в Астане, что прогноз по инфляции в Казахстане на ближайшие годы был пересмотрен в сторону повышения.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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