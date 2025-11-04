Инфляция в Грузии: сильнее всего подорожали одежда и продукты

Главный рост пришелся на одежду и обувь, который составил 8,2% за месяц. Цены на обувь выросли почти на 17%, а на одежду — на 4%.

За год сильнее всего подорожали продукты питания — на 11,7%, что внесло почти 4 процентных пункта в общий уровень инфляции.

Кроме того, медицинские услуги подорожали на 8,9%, а алкоголь и табачные изделия — на 5,6%.

По данным Geostat, рост цен в Грузии связан как с внешними факторами, а именно с подорожанием импортных товаров, так и с увеличением внутреннего спроса. При этом зависимость от мировых цен остается высокой. Доля импортных товаров в структуре инфляции в 2025 году даже выросла по сравнению с предыдущими годами.

Отмечается, что среднегодовая инфляция за последние 12 месяцев составила около 5%, что примерно соответствует целевому уровню, установленному Национальным банком Грузии.

Ранее Geostat сообщал, что годовая инфляция в Грузии в сентябре достигла 4,8%, обновив двухлетний максимум.

Мы также писали о том, что темпы роста экономики Грузии снизились до 6,3%.