Инфляция в Грузии достигла 4,8%, побив двухлетний рекорд

По данным ведомства, годовая инфляция в Грузии в сентябре достигла 4,8%, обновив двухлетний максимум, а месячный прирост составил 0,5%.

Месячная инфляция, по сравнению с августом, составила 0,5%. Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) за год составила 2,1%.

Наиболее заметно подорожали продукты питания – особенно фрукты и виноград, которые выросли в цене на 25%, а овощи и бахчевые – на 19,5%. Масла и жиры прибавили 16,4%, сахар и сладости – 15,1%, кофе и чай – 12,8%.

Сектор здравоохранения подорожал на 9%, включая амбулаторные услуги (+9,2%), больничные услуги (+9,4%) и медицинские изделия (+8,1%). Алкоголь и табак прибавили 4,1%.

Единственный сектор с падением цен – транспорт (-2,1%), несмотря на подорожание автомобилей (+0,7%).

Экономисты отмечают, что инфляция остается выше целевого показателя в 3% с февраля 2025 года. При этом реальный рост ВВП во втором квартале 2025 года составил 7,3%, что превышает прогнозируемые 6%.

Специалисты связывают рост цен с глобальными колебаниями стоимости продуктов и энергоресурсов, а также с усилением внутреннего спроса на товары первой необходимости.

В августе сообщалось, что темпы роста экономики Грузии снизились до 6,3%.