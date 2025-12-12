Инфекции от животных человеку: какова ситуация в Казахстане

— Мы видим, что по бруцеллезу за последние пять лет имеется небольшая тенденция снижения заболеваемости среди населения, по туберкулезу если сравнивать с прошлым годом на 11,5 процента уменьшение заболеваемости. И так по другим нозологиям в том числе, — сообщил Султангазиев.

По его словам, сегодня совместно с заинтересованными госорганами разрабатывается информационная система для своевременного реагирования на биологическую опасность.

Создание отдельного аналитического центра по зоонозным инфекциям пока не планируется, однако Казахстан участвует в региональной программе Центральной Азии по концепции единого здоровья. В ее рамках ведется работа по эпиднадзору, подготовке кадров, развитию лабораторной службы и интеграции информационных систем.

— В части раннего выявления особо опасных инфекций, у нас эта система выстроена, как на уровне первичного звена, то есть поликлинического звена до уровней инфекционных стационаров. Кроме того, имеется сеть аккредитованных лабораторий национального центра экспертизы. Постоянно Минздрав проводит мониторинг и контроль. В первую очередь, санитарно-карантинный контроль на уровне государственной границы, также в обеспечении пищевой безопасности проводится соответствующий контроль, — отметил вице-министр.

Так, в течение этого года порядка 20 тысяч проб пищевой продукции было обследовано, более восьми тонн продукции было изъято, вынесено более 1,5 тысячи соответствующих постановлений по итогам контрольного закупа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют внести изменения и дополнения в Закон «О ветеринарии».