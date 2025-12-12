РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Инфекции от животных человеку: какова ситуация в Казахстане

    Какова сегодня ситуация с инфекциями, передающимися от животных человеку, в Казахстане, рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в ходе Правительственного часа в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шқо бруцеллез
    Фото: "ҚазАқпарат" ХАА

    — Мы видим, что по бруцеллезу за последние пять лет имеется небольшая тенденция снижения заболеваемости среди населения, по туберкулезу если сравнивать с прошлым годом на 11,5 процента уменьшение заболеваемости. И так по другим нозологиям в том числе, — сообщил Султангазиев. 

    По его словам, сегодня совместно с заинтересованными госорганами разрабатывается информационная система для своевременного реагирования на биологическую опасность.

    Создание отдельного аналитического центра по зоонозным инфекциям пока не планируется, однако Казахстан участвует в региональной программе Центральной Азии по концепции единого здоровья. В ее рамках ведется работа по эпиднадзору, подготовке кадров, развитию лабораторной службы и интеграции информационных систем.

    — В части раннего выявления особо опасных инфекций, у нас эта система выстроена, как на уровне первичного звена, то есть поликлинического звена до уровней инфекционных стационаров. Кроме того, имеется сеть аккредитованных лабораторий национального центра экспертизы. Постоянно Минздрав проводит мониторинг и контроль. В первую очередь, санитарно-карантинный контроль на уровне государственной границы, также в обеспечении пищевой безопасности проводится соответствующий контроль, — отметил вице-министр.

    Так, в течение этого года порядка 20 тысяч проб пищевой продукции было обследовано, более восьми тонн продукции было изъято, вынесено более 1,5 тысячи соответствующих постановлений по итогам контрольного закупа.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют внести изменения и дополнения в Закон «О ветеринарии». 

    Теги:
    Ветеринария Здоровье Животноводство Животные Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают