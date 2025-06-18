Индустриальный парк появится в Туркестанской области с участием китайской компании

Они обсудили сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции и реализацию совместных инвестиционных проектов, в том числе строительство завода по производству сушёных овощей.

Компания планирует построить индустриальный парк в Туркестанской области на 70 га.

Проект включает:

производство сушёных овощей и кормов,

развитие промышленной инфраструктуры,

привлечение минимум 15 китайских партнёров.

Уже начато строительство завода мощностью 50 тысяч тонн в год.

Объём инвестиций увеличен с $30 млн до $90 млн. Ожидается создание 300 рабочих мест. На первом этапе арендуются готовые помещения в промышленном парке СПК «Туркестан». Пуск первой очереди завода — в июле этого года. В будущем планируется расширение в области Жетысу и северных регионах с переработкой моркови и чеснока. Продукция будет продаваться в Казахстане и экспортироваться в США и ЕС.

— В Казахстане уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства как одной из ключевых отраслей экономики. По поручению Главы государства мы значительно нарастили меры поддержки аграриев. В прошлом году в стране получен высокий урожай овощей в объеме около 4,5 тыс. тонн. В рамках диверсификации сельскохозяйственного производства площади посева овощебахчевых культур в этом году увеличены и доведены до 222 тыс. га. Мы заинтересованы в долгосрочном стратегическом партнерстве с Wanlin Group, включающем размещение новых производств по переработке сельхозпродукции, в том числе в аграрных регионах страны. Казахстан открыт к расширению кооперации через создание совместных НИОКР-центров, инвестирование в агротехнопарки, развитие экспортоориентированных логистических хабов, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерствам и акимату Туркестанской области поручено в течение двух недель подготовить проект инвестиционного соглашения.

Ли Яньтао выразил заинтересованность в проектах по переработке сельхозпродукции в Казахстане. Стороны подтвердили намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество.