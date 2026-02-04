РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Индийская авиакомпания отменила рейсы в Алматы

    Индийская авиакомпания IndiGo отменила рейсы в Алматы и обратно до 28 февраля 2026 года, передает агентство Kazinform. 

    Индийская авиакомпания отменила рейсы в Алматы
    Фото: Tripadvisor

    — В связи с развивающейся ситуацией вокруг Ирана мы внесли дополнительные корректировки в расписание полетов, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное обслуживание наших клиентов и экипажа, — говорится в сообщении авиаперевозчика. 

    В рамках этих мер рейсы IndiGo в Алматы, Тбилиси, Баку и Ташкент и обратно отменены до 28 февраля 2026 года. Клиенты могут ознакомиться с альтернативными вариантами поездки или выбрать полный возврат средств по своему усмотрению здесь

    О любых дальнейших обновлениях или изменениях авиакомпания сообщит через свои каналы связи. 

    Ранее сообщалось, что рейсы Air Astana будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана. 

    Теги:
    Индия Иран Алматы Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают