Индийская авиакомпания отменила рейсы в Алматы

— В связи с развивающейся ситуацией вокруг Ирана мы внесли дополнительные корректировки в расписание полетов, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное обслуживание наших клиентов и экипажа, — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Travel Advisory



In view of the developing situation around Iran, we have made additional adjustments to our flight schedule to ensure a safe and seamless experience for our customers and crew.



As part of these measures, IndiGo flights to and from Tbilisi, Almaty, Baku, and… — IndiGo (@IndiGo6E) February 3, 2026

В рамках этих мер рейсы IndiGo в Алматы, Тбилиси, Баку и Ташкент и обратно отменены до 28 февраля 2026 года. Клиенты могут ознакомиться с альтернативными вариантами поездки или выбрать полный возврат средств по своему усмотрению здесь.

О любых дальнейших обновлениях или изменениях авиакомпания сообщит через свои каналы связи.

Ранее сообщалось, что рейсы Air Astana будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана.