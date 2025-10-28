РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:20, 28 Октябрь 2025

    Индия возобновила прямые авиарейсы с Китаем после пяти лет перерыва

    Индия в воскресенье вечером возобновила прямые рейсы с материковым Китаем, которые были приостановлены почти на пять лет. Об этом сообщили индийские официальные лица, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Pexels

    Первый самолет авиакомпании IndiGo с 176 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта имени Нетаджи Субхаса Чандра Боса в Калькутте и приземлился в Гуанчжоу на юге Китая.

    Генеральный директор IndiGo Питер Элберс ранее отметил, что возобновление прямого авиасообщения позволит упростить путешествия, улучшить товарообмен и укрепить экономические связи между странами.

    Прямые перелеты между Индией и материковым Китаем действовали до начала 2020 года, после чего были прекращены в связи с пандемией COVID-19.

    Напомним, 9 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякун сообщил о подготовке к возобновлению прямого авиасообщения между странами.

     

