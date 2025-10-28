Индия возобновила прямые авиарейсы с Китаем после пяти лет перерыва
Индия в воскресенье вечером возобновила прямые рейсы с материковым Китаем, которые были приостановлены почти на пять лет. Об этом сообщили индийские официальные лица, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Первый самолет авиакомпании IndiGo с 176 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта имени Нетаджи Субхаса Чандра Боса в Калькутте и приземлился в Гуанчжоу на юге Китая.
Генеральный директор IndiGo Питер Элберс ранее отметил, что возобновление прямого авиасообщения позволит упростить путешествия, улучшить товарообмен и укрепить экономические связи между странами.
Прямые перелеты между Индией и материковым Китаем действовали до начала 2020 года, после чего были прекращены в связи с пандемией COVID-19.
Напомним, 9 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякун сообщил о подготовке к возобновлению прямого авиасообщения между странами.