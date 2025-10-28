Индия возобновила прямые авиарейсы с Китаем после пяти лет перерыва

Первый самолет авиакомпании IndiGo с 176 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта имени Нетаджи Субхаса Чандра Боса в Калькутте и приземлился в Гуанчжоу на юге Китая.

Генеральный директор IndiGo Питер Элберс ранее отметил, что возобновление прямого авиасообщения позволит упростить путешествия, улучшить товарообмен и укрепить экономические связи между странами.

Прямые перелеты между Индией и материковым Китаем действовали до начала 2020 года, после чего были прекращены в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, 9 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякун сообщил о подготовке к возобновлению прямого авиасообщения между странами.