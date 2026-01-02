04:07, 02 Январь 2026 | GMT +5
Индия провела успешные испытания квазибаллистической ракеты Pralay
Индия объявила об успешном завершении двух отдельных тестовых пусков квазибаллистической ракеты ближнего радиуса действия Pralay («Пралай») национальной разработки, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Как сообщает телеканал NDTV, Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO), подведомственная министерству обороны Индии, провела запуски двух ракет примерно в 10:30 по местному времени у побережья штата Одиша.
В заявлении министерства обороны отмечается, что обе ракеты, способные нести различные типы боеголовок, точно следовали заданной траектории, а пуски были успешно завершены.
