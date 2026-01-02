Индия провела успешные испытания квазибаллистической ракеты Pralay

Как сообщает телеканал NDTV, Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO), подведомственная министерству обороны Индии, провела запуски двух ракет примерно в 10:30 по местному времени у побережья штата Одиша.

В заявлении министерства обороны отмечается, что обе ракеты, способные нести различные типы боеголовок, точно следовали заданной траектории, а пуски были успешно завершены.

