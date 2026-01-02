РУ
телерадиокомплекс президента РК
    04:07, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Индия провела успешные испытания квазибаллистической ракеты Pralay

    Индия объявила об успешном завершении двух отдельных тестовых пусков квазибаллистической ракеты ближнего радиуса действия Pralay («Пралай») национальной разработки, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    В Индии сообщили об успешных испытаниях квазибаллистической ракеты Pralay
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщает телеканал NDTV, Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation, DRDO), подведомственная министерству обороны Индии, провела запуски двух ракет примерно в 10:30 по местному времени у побережья штата Одиша.

    В заявлении министерства обороны отмечается, что обе ракеты, способные нести различные типы боеголовок, точно следовали заданной траектории, а пуски были успешно завершены.

    Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил два новых спутника.

