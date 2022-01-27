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Индия достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии - Касым-Жомарт Токаев

27 Января 2022 17:21
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Индия достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.

«Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю Вас, господин Премьер-министр и весь народ Индии с прошедшим вчера Днем республики. За три четверти века суверенного развития ваша страна, являющаяся олицетворением древней самобытной цивилизации, достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии. Весьма символично, что данный саммит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Индии», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите.

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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Индия   #Сотрудничество   #Политика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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