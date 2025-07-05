Индекс цен на летние ягоды в Казахстане: где дешевле вишня и малина

Сезон вишни и малины в самом разгаре, и цены на рынках страны варьируются в разы – от 500 до 4000 тенге за килограмм. Большинство предложений можно найти на сайтах бесплатных объявлений, но по продажам не уступают и дачники на базарах и рынках, где ягоду можно попробовать на вкус.

Вишенка на торте

Самая доступная вишня продается в южных регионах. В Кызылорде, Туркестане, Шымкенте и Таразе килограмм можно купить всего за 500–700 тенге.

Немного дороже обходится вишня в Талдыкоргане – 750-1000 тенге, Уральске и Костанае – 800-1000 тенге за килограмм.

В Павлодаре, Конаеве, Атырау и Алматы килограмм вишни будет стоить в пределах 800-1200 тенге. Актюбинцам ягода обойдется до 1000 тенге, а в Караганде ценник составит 1000-1500 тенге за килограмм.

В Астане разброс ещё шире – от 1600 до 2300 тенге. Чуть выше стоимость в Кокшетау – 1800 тенге.

Более дорогой вишня оказалась в Жезказгане – цена составляет здесь 2000 тенге, в Актау – от 2500 до 3000 тенге.

Особняком стоят Петропавловск – стоимость вишни здесь составляет 2600 тенге за килограмм и Усть-Каменогорск с Семеем, где ягода продаётся по рекордной цене – 4000 тенге за килограмм.

Малина: от 1500 тенге и выше

По цене на малину выигрывают снова южные регионы: наиболее бюджетной она оказалась в Туркестане, Талдыкоргане, Алматы и Конаеве, где она стоит от 1500 до 1800 тенге за килограмм. В Шымкенте цена чуть выше – 1600–2100 тенге.

В Караганде цена достигает 2000–2500 тенге, в Кызылорде – 2500 тенге за кило.

Для жителей Костаная и Тараза – 2500–2700 тенге. В Петропавловске за кило лесной ягоды отдают 2700-2800 тенге.

В Кокшетау и Павлодаре килограмм продается по 2800 тенге, а в Актау, Уральске, Жезказгане, Семее и Усть-Каменогорске – по 3000 тенге.

В центре и на западе страны цены достигают пика: Актобе, Атырау, и Астана – лидеры по стоимости малины: 3500–4000 тенге за килограмм.

Фото: Kazinform

Напомним, накануне Kazinform делился ценами на капусту, брокколи и болгарский перец в регионах РК, а также писал, сколько стоят кабачки и баклажаны.