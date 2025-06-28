Цены на кабачки и баклажаны в городах Казахстана

Кабачки: от 97 до 550 тенге за килограмм

Любимый овощ дачников с начала сезона радует доступной ценой. Более выгодно кабачки продаются в Караганде — там их можно найти по 97 тенге за килограмм. Далее идет Алматы — 100 тенге за килограмм. Ненамного дороже овощи в Конаеве и Талдыкоргане — от 100 до 120 тенге.

Жители Жезказгана покупают килограмм кабачков за 120 тенге, а в Семее и Усть-Каменогорске цена варьируется в пределах 120-200 тенге.

В Уральске килограмм кабачков обойдется в 150 тенге, Туркестане — 200 тенге, Павлодаре — 300 тенге, Астане — 295 тенге. В Таразе кабачки продаются поштучно, но средняя цена за килограмм составляет около 300 тенге.

Цены от 350 до 400 тенге зафиксированы в Петропавловске, Кызылорде, Кокшетау, Костанае и Актобе. В Актау килограмм стоит 500 тенге, а в Атырау и Шымкенте — до 550 тенге, что делает эти города самыми дорогими по стоимости кабачков.

Инфографика: Kazinform

Баклажаны: от 200 до 890 тенге за килограмм

Наиболее выгодные цены на баклажаны наблюдаются в Таразе, где килограмм обойдется всего в 200–240 тенге. В Алматы их можно купить за 200–350 тенге, в Туркестане — 300–350 тенге, а в Шымкенте — в пределах 300–450 тенге.

Следом идут Конаев (350–400 тенге) и Кызылорда (350 тенге).

В Павлодаре и Талдыкоргане кило свежих баклажанов обойдется в пределах 400 тенге. Чуть выше ценник в Караганде — 455 тенге. В Жезказгане и Актобе стоимость составляет 550 тенге, в Костанае — 590 тенге.

В Семее и Усть-Каменогорске баклажаны стоят 600 тенге, в Астане — 619 тенге.

Жители Кокшетау покупают овощи за 650 тенге, в Атырау и Актау баклажаны обходятся по 700 тенге за килограмм. В Петропавловске — от 700 до 750 тенге.

Наиболее высокой цена оказалась в Уральске — за килограмм баклажанов просят 890 тенге.

Ранее Kazinform делился ценами на капусту, брокколи и болгарский перец в регионах РК.