Ин-шик Чжанг: ЦИК Казахстана — это для нас ворота в тюркский мир

14 мая в Туркестане в рамках официального визита генеральный секретарь Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) принял участие, а также выступил с речью на церемонии подписания положения о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и на Международной научно-практической конференции на тему «Тюркский мир: традиции, практика и перспективы развития избирательных систем».

16 мая 2025 года в городе Астане в офисе Центризбиркома в рамках своего визита генеральный секретарь A-WEB Ин-шик Чжанг встретился с главой Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурланом Абдировым. На встрече также участвовали члены ЦИК, сотрудники аппарата комиссии, РГП «Инженерно-технический центр ЦИК РК» и члены территориальных избирательных комиссий г. Астаны и районов столицы.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, обменялись информацией и опытом в области проведения выборов, применения цифровых технологий в избирательных процессах, а также вопросов информирования избирателей и угрозы распространения дезинформации в электоральный период.

Председатель ЦИК РК поблагодарил Ин-шик Чжанга за принятие приглашения о первом официальном визите в Казахстан и отметил плодотворное сотрудничество с ассоциацией. Также была подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия с избирательными органами других государств, а также с международными организациями.

В свою очередь, Ин-шик Чжанг выразил признательность ЦИК РК за конструктивное сотрудничество и вклад в развитие международного партнерства в электоральной сфере и активную роль Казахстана в работе ассоциации, подчеркнув приверженность страны принципам открытости и инклюзивности при проведении выборов.

Он также высоко оценил усилия Казахстана по развитию избирательной системы, а также страны в целом под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

— Мы считаем, что Центральная избирательная комиссия Казахстана — это для нас ворота в тюркский мир. Мы считаем, чтобы для успешного сотрудничества в первую очередь нам нужно будет сейчас в данный момент обмениваться технологиями, поэтому у нас очень большие надежды на дальнейшее перспективное сотрудничество. Я надеюсь, что Консультативная платформа избирательных органов Организации тюркских государств послужит хорошим механизмом не только для нашего поколения, но и для следующего поколения. Это платформа систематизирует наше сотрудничество с Казахстаном, в том числе со странами тюркского мира, поэтому мы очень благодарны за то, что создали хороший механизм для тесного взаимодействия, — акцентировал глава Всемирной ассоциации избирательных органов.

Кроме того, г-н Чжанг рассказал о мировых трендах в электоральной сфере, цифровизации электорального процесса, при этом подчеркнув, что Корея не использует электронные системы для голосования по причине отсутствия в обществе консенсуса по данному вопросу и недоверия избирателей к цифровым электоральным технологиям.

Встреча носила открытый, доброжелательный и профессиональный характер. В ходе встречи стороны подтвердили намерение продолжить двусторонний диалог, обмен информацией и опытом в вопросах организации и проведения выборов.

В завершение встречи Нурлан Абдиров вручил Ин-шик Чжангу сборник материалов международной конференции «Конституционная реформа и избирательная система», приуроченной к 30-летию Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Ранее в Туркестане состоялось подписание положения о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).