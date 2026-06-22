Имя погибшего при задержании полицейского присвоили улице в Акмолинской области

В Акмолинской области память о сотрудниках органов внутренних дел, проявивших мужество и верность долгу, увековечена в названиях улиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz .

В разных населенных пунктах региона есть улицы, названные в честь полицейских, чьи имена стали символом самоотверженного служения закону и народу.

Так, в поселке Бестобе одна из улиц носит имя Смагула Толегенова — майора полиции, погибшего 23 сентября 1995 года при задержании преступников. Он прошел путь от рядового сотрудника до начальника поселкового отдела полиции и до последних минут оставался верен служебному долгу. Указом Президента Республики Казахстан в 1996 году Смагул Толегенов был награжден медалью «Ерлігі үшін» посмертно.

В селе Олжабай батыра Ерейментауского района улица названа в честь Кайроллы Жакудина — полковника милиции, посвятившего многие годы службе в органах внутренних дел. Уроженец Акмолинской области, во время службы он принимал участие в ликвидации аварии на атомной подводной лодке К-19, а позже продолжил служение Родине в милиции. За мужество, высокий профессионализм и безупречную службу он был отмечен государственными и ведомственными наградами, а в 2014 году посмертно награжден орденом «Айбын» II степени. Названия этих улиц — не просто адреса на карте. Это дань памяти людям, которые ценой собственной жизни, многолетним трудом и преданностью профессии внесли вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.

Ранее более 50 безымянных улиц получили названия в СКО.