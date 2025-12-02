РУ
    12:17, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Импорт сырья для производства лекарств могут освободить от НДС в Казахстане

    Соответствующий проект постановления разработало Правительство РК, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лекарства
    Фото: Pexels

    — Разработан проект постановления Правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС, — сообщила Альназарова на заседании Правительства.

    Вместе с тем, по словам министра, сегодня отмечается устойчивый рост доли казахстанских препаратов в закупах Единого дистрибьютора. В сравнении с прошлым годом объем закупа увеличился на 16% и достиг 170 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на некоторые лекарства.

