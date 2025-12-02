Импорт сырья для производства лекарств могут освободить от НДС в Казахстане

— Разработан проект постановления Правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС, — сообщила Альназарова на заседании Правительства.

Вместе с тем, по словам министра, сегодня отмечается устойчивый рост доли казахстанских препаратов в закупах Единого дистрибьютора. В сравнении с прошлым годом объем закупа увеличился на 16% и достиг 170 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на некоторые лекарства.