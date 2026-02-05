Импорт автомашин в Казахстан в 2026 году: таможенные процедуры и основные расходы

Будут применяться таможенные тарифы двух видов

В соответствии с действующим правилом, граждане Казахстана могут ввозить автомобили на территорию страны по двум тарифам. Один из них — национальный таможенный тариф, утвержденный после присоединения Казахстана к Всемирной торговой организации (ВТО), второй — Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза.

Во многих случаях ставки этих двух тарифов близки друг к другу. Но если автомобиль оформлен по национальному тарифу Казахстана в низком размере, позже, при вывозе машины в другие государства ЕАЭС, требуется уплатить разницу с единым тарифом.

Фото: Freepik

На бензиновые и дизельные автомашины — в основном 15%

В 2026 году для большей части легковых автомобилей, работающих на бензине, сохранилась ставка таможенной пошлины на уровне 15%. Это требование применяется и на малолитражные автомашины, объем двигателей которых не превышает 1 000 кубических сантиметров, и на автомашины с объемом двигателя 1 000-1 500 и 1 500-3 000 кубических сантиметров.

Для новых и подержанных автомашин, то есть для автомашин возрастом от трех до семи лет, также сохраняется в силе эта ставка. А для автомашин возрастом более семи лет наряду с процентной пошлиной применяется конкретный минимальный размер — не ниже 0,5-0,6 евро за каждый кубический сантиметр объема двигателя.

Требования к дизельным автомобилям сходны с этими. Независимо от объема двигателя, ставка пошлины на новые дизельные автомашины и эксплуатировавшиеся три-семь лет составляет 15%. Для дизельных автомобилей возрастом более семи лет сохраняется требование применять минимальный конкретный размер.

Для внедорожников, а также автомашин с объемом двигателя, превышающим 4 200 кубических сантиметров, в целом применяется ставка 15%.

Фото: freepik

Для электромобилей — нулевая пошлина

Государство продолжает политику стимулирования экологически чистых видов автотранспорта. В связи с этим, в 2026 году для электромобилей и последовательных гибридов (EREV) ставка импортной таможенной пошлины осталась на нулевом уровне. У последовательных гибридов двигатель внутреннего сгорания работает в качестве генератора, предназначенного для выработки электроэнергии, а машина движется полностью на электродвигателях.

Таможенное оформление не ограничивается только пошлиной

При импорте автомобиля расходы не ограничиваются только таможенной пошлиной. В таможенную стоимость по которой рассчитывается пошлина, входят, кроме указанной в инвойсе стоимости, и расходы на доставку, погрузку-выгрузку и страхование.

Кроме того, в 2026 году за каждый автомобиль в качестве платы за таможенное оформление будут уплачиваться шесть месячных расчетных показателей, то есть 25 950 тенге. В период таможенной очистки взимается также 16-процентный налог на добавленную стоимость. Этот налог исчисляется из полной таможенной стоимости, включающей таможенную пошлину и другие расходы. Если таможенные органы посчитают, что указанная в инвойсе стоимость занижена, расчет может быть проведен в соответствии с каталогом цен органов государственных доходов.

После таможни есть еще обязательные платежи

После завершения таможенных процедур, перед постановкой автомашины на регистрацию в Казахстане, должен быть уплачен утилизационный сбор. После подтверждения уплаты владелец идет в специальный центр обслуживания населения и проходит процедуру первичной регистрации, получения технического паспорта и государственного номера.

Для автомобилей с объемом двигателя, превышающим 3 000 кубических сантиметров, предусмотрен акцизный налог. Его размер — 100 тенге за каждый кубический сантиметр. Этот налог должен быть уплачен не позднее 20 числа месяца, следующего после месяца ввоза автомобиля.

На автомобили, стоимость покупки которых превышает 18 тысяч месячных расчетных показателей, то есть в 2026 году 77,85 миллионов тенге, налагается дополнительно 10-процентный специальный акцизный налог.

Коллаж: Kazinform / Freepik

Будут строго соблюдаться технические требования

Автомобили, впервые регистрируемые в Казахстане, должны соответствовать ряду технических требований. В частности, они должны быть леворульными, экологический стандарт не ниже Евро-4, оснащенными системой ABS, подушками безопасности, экстренной кнопкой SOS, системой крепления детских кресел ISOFIX и дневными ходовыми огнями.

Граждане, планирующие импортировать автомобиль, должны заранее подсчитать все расходы. Если не будут учтены таможенная пошлина, НДС, утилизационный сбор, акциз и расходы на регистрацию, конечная цена автомашины может оказаться значительно выше первоначальной.

О текущей ситуации на рынке автомобилей в Казахстане и чего ожидать в 2026 году, читайте в материале Kazinform.