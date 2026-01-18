Имеют ли в Казахстане юридическую силу электронные договоры и переписки

Бумага больше не обязательна

Гражданский кодекс Республики Казахстан прямо допускает заключение сделок в письменной форме не только на бумаге, но и в электронном виде. Об этом говорится в статье 152 ГК РК.

— К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами, электронными сообщениями или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления, — говорится в тексте закона.

Письменная форма считается соблюденной, если содержание сделки зафиксировано и позволяет ясно установить волю сторон. Проще говоря, если условия понятны, стороны определены, а договоренность зафиксирована — отсутствие бумажного листа само по себе ничего не отменяет.

Электронная подпись

Самый надежный способ — электронная цифровая подпись. Закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» прямо приравнивает электронный документ, подписанный ЭЦП, к бумажному документу с собственноручной подписью.

В 2026 году это уже повседневная практика — договоры аренды, оказания услуг, поставок и кадровые документы все чаще оформляются онлайн. Для суда такие документы не вызывают вопросов, если подпись действительна и стороны идентифицированы.

Переписка в мессенджере

Самая спорная, но при этом наиболее распространенная ситуация — переписка в WhatsApp, Telegram, Instagram или электронной почте. Заказали услугу, согласовали цену, сроки, получили положительный ответ и кажется, что договор есть. Но юридически не все так просто.

Суды в Казахстане рассматривают переписку как доказательство, но оценивают ее критически. Важно, чтобы из сообщений было предельно ясно, кто именно ведет переписку, о чем конкретно договорились и были ли согласованы существенные условия сделки.

То есть, для того, чтобы договор считался заключенным, стороны должны прийти к согласию по всем ключевым условиям. Такой подход закреплен в статье 393 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Речь идет прежде всего о предмете договора — том, ради чего стороны вступают в соглашение, а также об условиях, которые законодательство относит к числу существенных. Так, при заключении договора купли-продажи необходимо четко определить, какой товар продается и в каком объеме, по какой цене и на каких условиях будет совершена сделка.

Если эти элементы есть, переписка может подтвердить наличие договорных отношений. Если нет — она превращается просто в разговоры.

Также важно помнить, что обычного скриншота переписки нередко бывает недостаточно. Чтобы такие материалы имели доказательственное значение, необходимо зафиксировать все ключевые детали — кто именно вел переписку, когда и на каких условиях были достигнуты договоренности, а также из какого источника происходят сообщения. Суду важна не картинка, а доказательство. Сообщения без даты, времени, номера телефона или адреса электронной почты легко признаются ненадлежащими доказательствами.

Кроме того, фразы вроде «давай», «ок», «посмотрим» сами по себе не означают согласия на сделку. Гражданское законодательство требует конкретики. Поэтому при заключении подобных договоренностей в переписке лучше придерживаться делового, максимально точного стиля общения и требовать того же от второй стороны. Это позволяет зафиксировать условия сделки однозначно и снижает риск того, что переписка будет истолкована судом двояко.

Деньги как доказательство

Если после переписки был произведен платеж, ситуация меняется. Перевод денег нередко рассматривается судами как подтверждение заключения договора и согласия с его условиями.

Однако и здесь есть нюанс. Назначение платежа должно быть сформулировано четко и однозначно. Перевод с пометкой «просто так» или без указания причины может сыграть против того, кто впоследствии пытается доказать факт сделки.

Юристы советуют всегда подробно заполнять графу назначения платежа, указывая конкретную услугу, товар или обязательство, а также по возможности использовать те же формулировки, которые ранее применялись в переписке или договоре. Это позволяет связать платеж с договоренностью и снижает риск спорной трактовки в суде.

