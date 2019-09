Имена 80 стипендиатов Фонда Первого Президента назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в торжественной обстановке прошло чествование победителей республиканского конкурса на соискание студенческих стипендий Фонда Первого Президента РК – Елбасы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году из более 350 заявок конкурсная комиссия определила 80 победителей. Им вручили сертификаты на персональные ежемесячные стипендии и нагрудные значки, а также каждый из них теперь получил новый статус — «Стипендиат Фонда Первого Президента РК - Елбасы».

Всего же за девять лет существования конкурса стипендиатами Фонда Елбасы стали 639 человек. Его главная цель заключается в поощрении учебной, научной и творческой деятельности студентов очного обучения высших и средних специальных (искусства и культуры) учебных заведений. Соревнование состоит из двух туров. Первый этап проходит на базе учебного заведения в установленном им порядке. Далее заявки претендентов поступают в конкурсную комиссию Фонда Первого Президента, где собственно и отбирают победителей.

Стипендиатами нового учебного года стали студенты из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Караганды, Каскелена, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Павлодара, Петропавловска, Семея, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента. Они имеют максимальные показатели академической успеваемости, пользуются авторитетом среди студентов и преподавателей, активно участвуют в общественной, научно-исследовательской и практической деятельности учебного заведения. Свои достижения стипендиаты подтвердили транскриптами с высоким баллом GPA за два года обучения, сертификатами, грамотами, дипломами, наличием научных работ и выступлениями на конференциях и симпозиумах.

«Конкурс на соискание студенческих стипендий проходит в рамках реализации одного из основных направлений Фонда Елбасы, а именно: выявление и поощрение талантливой молодёжи страны. Состоялась честная борьба, в результате которой определены 80 одарённых и креативных студентов. В течение целого учебного года победители конкурса будут получать стипендии на ежемесячной основе. Такая поддержка со стороны Фонда это не только достойная оценка заслуг студентов, но и сильная мотивация идти вперёд, не останавливаться на достигнутом. Это реальный стимул для покорения новых вершин в учёбе, в научно-исследовательской деятельности и в творчестве. Добавлю, что участие в конкурсах Фонда во многом способствует повышению конкурентоспособности у учащейся молодёжи», — подчеркнул директор Представительства Фонда в Алматы Сергей Тохтаров.

«Данная победа мотивирует, стимулирует и даёт старт к новым возможностям и целям. Мой профессор на занятиях часто говорит: «Талант – это целенаправленная воля к действию». В этой связи хочется добавить, что стипендия Фонда Первого Президента подарила возможность вольно располагать свои действия к целям. Для меня эта поддержка – большой шаг в мир профессионализма и возможность полного погружения в музыку и искусство», — сказал студент 4-го курса КНК им. Курмангазы Аршат Шарип.

Стоит отметить, что студенты приехали на церемонию не с пустыми руками. Представители творческой молодёжи подарили музыкальные и хореографические номера гостям мероприятия. Так, прозвучали народная песня «Бүлдірген», инструментальный номер на кобызе Take Five (Dave Brubeck), композиции в исполнении хора Mamaliye и АйнаLine, музыкальные произведения Undo (Sanna Nielson), «Менімен биле» (Айдана Меденова) и шедевр классической музыки March With Me (Vangelis), а также исполнен казахский танец «Ласточка и дождь».

Добавим, что в рамках церемонии присуждения стипендий состоялась презентация конкурсных программ и образовательных проектов Фонда Первого Президента для молодёжи. Студентам первого и второго курсов казахстанских вузов более подробно рассказали о конкурсах на соискание стипендий Фонда, на лучшую научную работу «Учёные будущего», на звание лучшего Совета молодых учёных в стране, о студенческой олимпиаде «Жас толқын», интеллектуальном поединке и научно-популярном шоу Science Slam, конкурсе инновационных бизнес-проектов «Идея на миллион».

Также специалисты Фонда призвали талантливую молодёжь участвовать в конкурсах на соискание грантов для реализации творческих проектов, проведения научно-исследовательской работы и поездок за рубеж для участия в конкурсах, мастер-классах, конференциях, симпозиумах, биеннале, конгрессах и др.

«Стипендия Фонда Елбасы – это больше, чем финансовая поддержка. Это своеобразный знак качества. Это отметка твоей принадлежности к лучшим представителям казахстанского студенчества. Я во многих конкурсах участвую, но именно этот оказался непростым. Два года я подавал документы в конкурсную комиссию, и на этот раз мне повезло. Такая поддержка, уверен, откроет ещё больше возможностей и перспектив для занятия творчеством и наукой», - отметил студент 2-го курса магистратуры Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова Сырым Жанжигитов.

Напомним, что ежегодно, начиная с 2010 г., Фонд Первого Президента РК проводит конкурс на соискание студенческих стипендий. В нём могут принимать участие студенты дневных отделений высших и средних специальных (искусства и культуры) учебных заведений Республики Казахстан.