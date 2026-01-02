Иманбек помог казахстанцам, застрявшим на трассе

Видео с произошедшим опубликовала в социальных сетях одна из пассажирок.

По ее словам, они направлялись на такси в Аксу, однако по пути машина сломалась, и пассажирам пришлось выходить на трассу и останавливать попутные машины.

— Остановился сам Иманбек. Я считаю это хорошим знаком в первый день Нового года, — рассказала девушка.

Ранее Иманбека наградили орденом «Құрмет» ко Дню Республики.

Напомним, ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми» в марте 2021 года. Позже в мае 2021 года Иманбек получил награду Billboard Awards.

В сентябре 2025 года стало известно, что Иманбек вновь был номинирован на премию «Грэмми».