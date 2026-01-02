РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Иманбек помог казахстанцам, застрявшим на трассе

    Казахстанский диджей и продюсер Imanbek помог пассажирам такси, которое сломалось на трассе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Иманбек
    Фото: instagram.com/imanbekmusic

    Видео с произошедшим опубликовала в социальных сетях одна из пассажирок.

    По ее словам, они направлялись на такси в Аксу, однако по пути машина сломалась, и пассажирам пришлось выходить на трассу и останавливать попутные машины.

    — Остановился сам Иманбек. Я считаю это хорошим знаком в первый день Нового года, — рассказала девушка.

    Ранее Иманбека наградили орденом «Құрмет» ко Дню Республики.

    Напомним, ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses певца Saint Jhn выиграл музыкальную премию «Грэмми» в марте 2021 года. Позже в мае 2021 года Иманбек получил награду Billboard Awards.

    В сентябре 2025 года стало известно, что Иманбек вновь был номинирован на премию «Грэмми».

     

    Теги:
    Казахстанцы Музыка Общество Происшествия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают