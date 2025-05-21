Илон Маск подтвердил план Tesla по запуску роботакси в июне

- Для нас было бы разумно начать с небольшого числа, убедиться, что все идет хорошо, а затем масштабировать, – сообщил Илон Маск.

В интервью CNBC во вторник в Остине Маск сообщил, что Tesla намерена вывести свои роботакси в Лос-Анджелес и Сан-Франциско после запланированного дебюта в Остине.

С 2016 года Маск обещал инвесторам, клиентам и поклонникам Tesla, что компания представит беспилотный автомобиль, способный безопасно перевозить пассажиров без вмешательства человека.

Для начала Tesla заявила, что ее роботакси будут представлять собой автомобили «Model Y», оснащенные будущей версией «FSD Unsupervised» (полностью автономное вождение).

Маск рассказал, что Tesla «установит геозону» для своих роботакси в Остине для начала, то есть компания ограничит места, где могут ездить эти автомобили. Сотрудники Tesla будут удаленно контролировать автопарк.

Руководитель Tesla, а также управляя SpaceX и xAI, Маск является ключевым советником президента Дональда Трампа.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, благодаря своим активам в Tesla и SpaceX Маск является самым богатым человеком в мире, а его состояние на сегодняшний день оценивается примерно в 376 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Маск организовал выставочный зал Tesla на лужайке Белого дома, чтобы продемонстрировать поддержку Трампа.