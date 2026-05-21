    Илон Маск может стать первым в мире триллионером

    Компания Илона Маска SpaceX объявила о планах публичного размещения акций на фондовом рынке США, что позволит людям торговать ее акциями, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    SpaceX, занимающаяся разработкой ракет и спутников, впервые за 24 года раскрыла подробные финансовые показатели. 

    Корпорация выйдет на биржу Nasdaq под тикером SPCX с оценкой примерно в $1,75 трлн, предположительно 12 июня. Компания рассчитывает привлечь до $80 млрд инвестиций.

    Предстоящее ІРО (первое публичное размещение акций) на фондовом рынке США, как ожидается, станет крупнейшим в истории Уолл-стрит и может сделать самого богатого человека в мире еще богаче, приблизив Илона Маска к триллионному состоянию, которое, по данным Forbes, сейчас составляет $807 млрд. 

    В представленных в среду документах также были раскрыты финансовые условия сделки, которую SpaceX недавно заключила с конкурентом в сфере искусственного интеллекта — компанией Anthropic — разработчиком системы Claude.

    Anthropic будет платить $15 млрд долларов в год за доступ к центрам обработки данных на юге США для компании xAI, принадлежащей Маску и недавно приобретенной SpaceX.

    Компания SpaceX производит ракеты, предоставляет спутниковый интернет-сервис Starlink, а также владеет компанией по разработке искусственного интеллекта xAI.

    SpaceX также владеет приложением для социальных сетей X, ранее известным как Twitter, которое Маск приобрел в 2022 году.

    В прошлом году Маск, который также является главой компании Tesla — производителя электромобилей — стал первым человеком, чье состояние превысило $500 млрд долларов.

    Подача заявления на IPO состоялась всего через несколько дней после того, как Илон Маск проиграл громкую судебную тяжбу против конкурирующей компании в сфере искусственного интеллекта OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана.

    Напомним, в феврале Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием свыше $800 млрд. 

    Жулдыз Атагельдиева
