Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Компания Илона Маска SpaceX объявила о планах публичного размещения акций на фондовом рынке США, что позволит людям торговать ее акциями, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

SpaceX, занимающаяся разработкой ракет и спутников, впервые за 24 года раскрыла подробные финансовые показатели.

Корпорация выйдет на биржу Nasdaq под тикером SPCX с оценкой примерно в $1,75 трлн, предположительно 12 июня. Компания рассчитывает привлечь до $80 млрд инвестиций.

Предстоящее ІРО (первое публичное размещение акций) на фондовом рынке США, как ожидается, станет крупнейшим в истории Уолл-стрит и может сделать самого богатого человека в мире еще богаче, приблизив Илона Маска к триллионному состоянию, которое, по данным Forbes, сейчас составляет $807 млрд.

В представленных в среду документах также были раскрыты финансовые условия сделки, которую SpaceX недавно заключила с конкурентом в сфере искусственного интеллекта — компанией Anthropic — разработчиком системы Claude.

Anthropic будет платить $15 млрд долларов в год за доступ к центрам обработки данных на юге США для компании xAI, принадлежащей Маску и недавно приобретенной SpaceX.

Компания SpaceX производит ракеты, предоставляет спутниковый интернет-сервис Starlink, а также владеет компанией по разработке искусственного интеллекта xAI.

SpaceX также владеет приложением для социальных сетей X, ранее известным как Twitter, которое Маск приобрел в 2022 году.

В прошлом году Маск, который также является главой компании Tesla — производителя электромобилей — стал первым человеком, чье состояние превысило $500 млрд долларов.

Подача заявления на IPO состоялась всего через несколько дней после того, как Илон Маск проиграл громкую судебную тяжбу против конкурирующей компании в сфере искусственного интеллекта OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана.

