ИКСИ «Социс-А» объявил результаты экзитпола

Так, по данным Института, явка на участках составила 73,8%.

87,4% опрошенных граждан, принявших участие в голосовании, поддержали принятие новой Конституции Казахстана.

Напомним, в 20:00 в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по новой Конституции. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

По данным территориальных комиссий, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.