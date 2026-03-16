    00:22, 16 Март 2026 | GMT +5

    ИКСИ «Социс-А» объявил результаты экзитпола

    Институт комплексных социальных исследований — Астана «Социс-А» представил результаты своего экзитпола, проведенного на республиканском референдуме по принятию новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Так, по данным Института, явка на участках составила 73,8%.

    87,4% опрошенных граждан, принявших участие в голосовании, поддержали принятие новой Конституции Казахстана.

    Напомним, в 20:00 в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по новой Конституции. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

    По данным территориальных комиссий, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%. 

    Данира Искакова
