ИИ впервые помог выиграть дело в суде Великобритании

В Великобритании зафиксирован, предположительно, первый случай, когда судебное дело выиграно с помощью искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Речь идет о юридической фирме Garfield AI, которая использует ИИ для подготовки судебных исков. Фирма помогла клиенту взыскать задолженность в размере £7 тыс (около 4,4 млн тенге). Услуги обошлись примерно в £400, пишет газета The Guardian.

ИИ помог четко оформить все необходимые юридические документы, включая иск, доказательства и показания свидетелей. Система также помогла оспорить встречный иск со стороны ответчика, которого представляли адвокаты.

Компания Garfield, получившая лицензию от британского регулирующего органа в апреле прошлого года, позволяет подавать иски на суммы от £30 до £10 тыс. Она подготовила дело, а затем наняла живого адвоката для представления интересов клиента в суде.

Слушание прошло 14 мая в одном из судов Лондона и длилось около трех часов. Суд встал на сторону истца и обязал ответчика выплатить долг в полном объеме.

Сооснователь компании Филип Янг назвал это событие «знаковым моментом» для доступа к правосудию. По его словам, малый бизнес часто отказывается от судебных разбирательств из-за высоких расходов, которые могут превышать сумму самого долга.

В то же время, несмотря на развитие технологий, ключевую роль в суде по-прежнему играет человек. Адвокат, представлявший истца, заявил, что выступление в суде остается «важным и по своей сути человеческим процессом».

Отмечается, что юридическое сообщество Великобритании уже сталкивалось с рядом громких ошибок, связанных с ИИ. В прошлом месяце юридическая фирма Pinsent Masons сама обратилась к регулятору после того, как дважды ввела суд в заблуждение, опираясь на результаты поиска внутренней системы искусственного интеллекта.

Ранее правительство Великобритании анонсировало планы по внедрению виртуальных юридических помощников на базе искусственного интеллекта в судах по всей стране, чтобы сократить растущую очередь дел.