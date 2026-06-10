ИИ появится в судах Британии: очереди дел хотят сократить с помощью технологий

В судах Великобритании планируют внедрить виртуальных юридических помощников на базе искусственного интеллекта, чтобы сократить растущую очередь дел, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

О запуске инициативы во вторник на Лондонской неделе технологий сообщил заместитель премьер-министра и министр юстиции Дэвид Лэмми. По его словам, правительство намерено разработать и протестировать ИИ-помощников для судей, чтобы снизить объем административной нагрузки.

Над созданием ассистентов будут работать совместно с ведущими юристами страны и разработчиками в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что система возьмет на себя рутинные задачи — от поиска информации до анализа дел. Это должно повысить эффективность работы судов и сократить время ожидания для пострадавших.

Перед внедрением технологии проведут тестирование в строго контролируемых условиях с соблюдением требований безопасности и этики. Только после этого их смогут использовать в судебной системе.

Ожидается, что судьи смогут применять ИИ-инструменты для отбора дел, готовых к рассмотрению, а также объединения схожих процессов. Это позволит более рационально распределять ресурсы и ускорит рассмотрение дел.

Кроме того, заместитель премьер-министра сообщил, что все сотрудники службы пробации в Англии и Уэльсе уже получили доступ к ИИ-инструменту, который автоматически записывает и расшифровывает беседы с правонарушителями.

Это избавит специалистов от необходимости вручную переносить записи в цифровые системы и позволит сосредоточиться на главной задаче — снижении уровня повторных правонарушений. По оценкам британского минюста, только технология перевода речи в текст экономит более 18 тысяч календарных дней в год.

После успешного внедрения этот инструмент начали тестировать и в иммиграционных, а также апелляционных трибуналах по делам об убежище. Он поможет судьям быстрее работать с материалами дел и снизит административную нагрузку перед возможным масштабным внедрением в судебной системе.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о масштабной цифровизации и внедрении ИИ в Казахстане.