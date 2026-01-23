ИИ может стать умнее человечества к 2031 году — Илон Маск

— Я не знаю, что произойдет через 10 лет, но, учитывая темпы развития ИИ, я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который будет умнее любого человека. Я бы сказал, не позднее следующего года, вероятно, к 2030 или 2031 году, скажем, через 5 лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого, — сказал Маск.

Как сообщает NDTV, он заявил, что искусственный интеллект и робототехника станут свидетелями беспрецедентного экономического подъема.

— Мы создадим так много роботов и искусственного интеллекта, что они фактически удовлетворят потребности человека. Я предсказываю, что роботов будет больше, чем людей, — добавил миллиардер.

«The rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year, or no later than next year, and then probably by 2030 or 2031, AI will be smarter than all of humanity collectively.»



Предприниматель заявил аудитории, что роботы преобразят общество и помогут человечеству, сократив ручной труд, и сказал, что настанет время, когда роботы будут производить больше роботов.

Он добавил, что «каждый на Земле» захочет, чтобы робот заботился о пожилых родителях или детях.

— Кто бы не хотел, чтобы робот, при условии, что он очень безопасен, присматривал за детьми или домашними животными? , — задался вопросом Маск.

Маск, в число компаний которого входят Tesla, SpaceX и Starlink, говорит, что их цель — «максимизировать вероятность того, что у цивилизации будет великое будущее».

Присутствие Маска на Всемирном экономическом форуме было особенно примечательным, учитывая, что он публично критиковал это ежегодное мероприятие за элитарность, безответственность и оторванность от простых людей.

Ранее Илон Маск заявил, что Tesla планирует начать продажи гуманоидных роботов Optimus в 2027 году.