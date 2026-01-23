РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:28, 23 Январь 2026 | GMT +5

    ИИ может стать умнее человечества к 2031 году — Илон Маск

    Американский миллиардер Илон Маск, принимавший участие в панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме  в Давосе, предсказал, что в течение 5 лет искусственный интеллект превзойдет коллективный интеллект человека, передает агентство Kazinform. 

    ИИ может стать умнее человечества к 2031 году — Илон Маск
    Фото: WIRED

    — Я не знаю, что произойдет через 10 лет, но, учитывая темпы развития ИИ, я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который будет умнее любого человека. Я бы сказал, не позднее следующего года, вероятно, к 2030 или 2031 году, скажем, через 5 лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого, — сказал Маск. 

    Как сообщает NDTV, он заявил, что искусственный интеллект и робототехника станут свидетелями беспрецедентного экономического подъема.

    — Мы создадим так много роботов и искусственного интеллекта, что они фактически удовлетворят потребности человека. Я предсказываю, что роботов будет больше, чем людей, — добавил миллиардер. 

    Предприниматель заявил аудитории, что роботы преобразят общество и помогут человечеству, сократив ручной труд, и сказал, что настанет время, когда роботы будут производить больше роботов.

    Он добавил, что «каждый на Земле» захочет, чтобы робот заботился о пожилых родителях или детях.

    — Кто бы не хотел, чтобы робот, при условии, что он очень безопасен, присматривал за детьми или домашними животными? , — задался вопросом Маск.

    Маск, в число компаний которого входят Tesla, SpaceX и Starlink, говорит, что их цель — «максимизировать вероятность того, что у цивилизации будет великое будущее».

    Присутствие Маска на Всемирном экономическом форуме было особенно примечательным, учитывая, что он публично критиковал это ежегодное мероприятие за элитарность, безответственность и оторванность от простых людей.

    Ранее Илон Маск заявил, что Tesla планирует начать продажи гуманоидных роботов Optimus в 2027 году. 

    Теги:
    Илон Маск Искусственный интеллект Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают