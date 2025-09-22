РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:24, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    III Межпарламентский форум государств Центральной Азии состоится в Кыргызстане

    23 сентября 2025 года в Бишкеке пройдет III Межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему: «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона», передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша КР.

    III Межпарламентский форум государств Центральной Азии состоится в Кыргызстане
    Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша КР

    В мероприятии примут участие главы парламентов стран Центральной Азии.

    Цель форума — укрепление межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии в целях устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды.

    На встрече участниками будут обсуждаться такие темы, как «Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики», «Законодательные меры по улучшению инвестиционного климата и повышению прозрачности экономики в странах Центральной Азии», «Парламенты и цифровой суверенитет: кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды».

    Напомним, первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии прошел в Казахстане в 2023 году. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев предложил проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии.

     

    Теги:
    Парламент Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают