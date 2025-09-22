III Межпарламентский форум государств Центральной Азии состоится в Кыргызстане

В мероприятии примут участие главы парламентов стран Центральной Азии.

Цель форума — укрепление межпарламентского взаимодействия стран Центральной Азии в целях устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды.

На встрече участниками будут обсуждаться такие темы, как «Миграция и трудовые потоки: законодательное обеспечение прав граждан и устойчивость экономики», «Законодательные меры по улучшению инвестиционного климата и повышению прозрачности экономики в странах Центральной Азии», «Парламенты и цифровой суверенитет: кибербезопасность, правовое регулирование цифровой среды».

Напомним, первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии прошел в Казахстане в 2023 году. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев предложил проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии.