III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана проведен в Туркестане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Туркестане Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром РУ Абдуллой Ариповым и принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, туризме и других отраслях.

На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2021 г. превысил $2,9 млрд, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам т.г. Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в 2022 году и до $10 млрд в течение 5 лет. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе двух стран.

Премьер-Министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Эффективно работает совместное предприятие «Hyundai Auto Asia». Компания «Астана-Моторс» прорабатывает вопрос строительства завода по производству автомобилей Hyundai в г.Джизак. В г. Костанае ТОО «СарыаркаАвтоПром» совместно с АО «UZAuto Motors» налажено производство автомобилей Chevrolet, с АО «MAN Auto-Uzbekistan — грузовых автомобилей MAN. В ноябре т.г. создано совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники «Nurafshon» в Локализационном центре АО «АгромашХолдингKZ» г. Костанай.

Успешными примерами кооперации в легкой промышленности являются запуск текстильного производства на совместном предприятии «Alliance» и швейной фабрики «Turkestan Textile».

«Существуют и другие потенциальные точки роста для новых совместных проектов в области машиностроения, строительной индустрии и фармацевтической промышленности», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства РК отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном в транзитно-транспортной сфере — проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, модернизации автомобильных пунктов пропуска, сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. За 10 месяцев т.г.объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 20,5 млн тонн.

Премьер-Министр Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

«Предлагаем объединить усилия по посадке саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря», — сказал А. Мамин.

А. Мамин и А. Арипов провели заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему «Трансграничное сотрудничество как новые точки роста», который собрал около 200 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран. С докладами выступили министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, заместитель министра инвестиций и внешей торговли РУ Бадриддин Абидов, акимы Туркестанской области Умирзак Шукеев, Мангистауской области — Нурлан Ногаев, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, председатель совета министров Каракалпакстана Кахраман Сариев, хокимы Джизакской области Эргаш Салиев, Ташкентской области — Зоир Мирзаев и др.

В рамках Форума подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и других отраслях на общую сумму $611,3 млн.

В ходе визита в г. Туркестан Главы Правительств двух стран приняли участие в церемонии открытия Назарбаев интеллектуальной школы, посетили мавзолей Х.А.Яссауи, центр «Ұлы Дала Елі», туристический комплекс «Караван-Сарай» и другие объекты.