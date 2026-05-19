ИИ будет искать работу казахстанцам с учетом их навыков — Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК внедрило технологии искусственного интеллекта на Электронной бирже для подбора вакансий с учетом навыков и опыта соискателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, цифровые решения анализируют резюме пользователей, размещенные в базе Биржи труда, и предлагают наиболее подходящие варианты трудоустройства.

— Рынок труда становится более гибким. Работодатели, в первую очередь, обращают внимание на то, что человек хорошо умеет делать, поэтому на платформе внедрен Банк навыков, который учитывает как профессиональные, так и гибкие компетенции, — сообщил вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Николай Брюханов.

Также отмечается, что платформа интегрирована с системой Skills.Enbek.kz, благодаря чему данные о пройденном обучении и сертификатах автоматически отображаются в резюме пользователей.

По словам Николая Брюханова, следующим этапом станет переход к проактивной модели происка работы.

— Система должна не просто ждать обращения гражданина, а помогать заранее, — добавил он.

Ранее сообщалось, что до 400 тысяч рабочих мест могут сократить в Казахстане из-за ИИ.

