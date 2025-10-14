ИИ в вузах: более 540 тысяч студентов прошли обучение по программе AI-Sana
Более 540 тысяч студентов по всей стране уже освоили основы искусственного интеллекта и управления им на образовательных платформах Huawei, Coursera, Astana Hub и в казахстанских университетах. Об этом сообщила вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Программа AI-Sana направлена на системное внедрение искусственного интеллекта в сферу высшего образования и подготовку нового поколения специалистов.
По словам Динары Щегловой, AI-Sana охватывает несколько ключевых направлений — массовое обучение студентов, обновление образовательных программ, повышение квалификации преподавателей и внедрение интеллектуальных решений в вузах.
— В настоящее время 30 вузов реализуют 38 образовательных программ по искусственному интеллекту. С 2025 года навыки применения ИИ интегрированы во все образовательные программы, и 95 университетов уже включили соответствующие дисциплины в свои учебные планы, — сообщила вице-министр на брифинге в СЦК
Подготовка специалистов ведется в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами. Так, в Казахстане открыт Центр искусственного интеллекта при Cardiff University. Кызылординский университет имени Коркыт Ата сотрудничает с SeoulTech,
Satbayev University — с City University of Hong Kong, а Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева реализует проекты на базе мастерской Лу Бань. Аналогичные инициативы развиваются и в Astana IT University, и в Международном университете информационных технологий.
Ранее своим мнением о программе поделился эксперт из Стэнфордского университета.