AI-Sana станет топливом для инноваций в Казахстане — эксперт из Стэнфордского университета

В первую очередь Пол Ким отметил, что в Казахстане ощущается мощная энергия, дух перемен и стремление к инновациям.

— Последние 24 года я работаю техническим директором и заместителем декана Высшей школы образования Стэнфордского университета. В течение этого времени я поддерживал связь с коллегами из Центральной Азии, благодаря чему и узнал о Казахстане. Позже меня пригласили сюда, и в ноябре прошлого года я посетил Алматы и Астану. Я был приятно удивлен. Молодое поколение активно ищет новые идеи, стремится к созданию инновационных и трансформационных решений. Именно поэтому мне так приятно находиться здесь и общаться с такими вдохновляющими людьми, — сказал спикер.

Сейчас Пол Ким настроен на активное сотрудничество с Министерством науки и высшего образования РК, особенно в рамках проекта AI-Sana, который в течение следующих шести лет обучит сотни тысяч студентов навыкам работы с искусственным интеллектом и предпринимательству.

— Все форумы и дискуссии, происходящие сейчас в стране, вызывают живой интерес. Мне кажется, выбран идеальный момент для запуска масштабных инициатив. Казахстан делает значительный прогресс. Я принял участие в дискуссии на площадке Alem.ai, где собрались эксперты со всего мира, чтобы поделиться своим видением. Все единодушно поддерживают инициативы Президента Казахстана, а министерства страны активно вовлечены в процесс модернизации. Это отличная основа для трансформационных изменений в стране, — рассказал он.

Кадр из видео

По его словам, в традиционном высшем образовании основной упор делался на понимание, запоминание информации и быстрое решение задач. Но эти времена уже позади, считает ученый.

— Сегодня мы стоим на пороге новой эры. Я ввел термины BG и AG — Before Generative AI (до генеративного ИИ) и After Generative AI (после него). Это поворотный момент, который кардинально меняет подход к образованию. Эпоха BG осталась в прошлом. Я считаю, что нет больше необходимости обучать студентов по устаревшим схемам. Эпоха AG означает, что мы используем ИИ как инструмент для достижения новых высот — для решения комплексных задач, для их постановки, но главное — для формулировки креативных вопросов, которые раньше никто даже не задавал, — отметил Пол Ким.

Спикер рассказал также о новой волне программирования — vibe coding.

— Я видел студентов по всему миру, которые с помощью ИИ создают идеи, невозможные в прошлом. Один из ярких примеров — vibe coding. Это новая волна программирования, которая постепенно вытесняет традиционный кодинг. Vibe coding позволяет студентам мгновенно создавать прототипы и запускать стартапы. То, что раньше занимало месяцы, теперь реализуется за считанные дни, — рассказал эксперт.

Он считает, что это уникальное время возможностей. А проект AI-Sana станет топливом для этих инноваций в Казахстане.

— Мы хотим видеть, как молодые люди с помощью ИИ учатся через эксперименты, решение реальных задач и предпринимательство. Я убежден, предпринимательское мышление должно прививаться с самого раннего возраста. Если молодежь с таким мышлением приходит в университет, они уже способны быстро генерировать решения, изобретать и запускать собственные проекты. Такая экосистема способна вывести Казахстан на совершенно новый уровень, — заключил Пол Ким.

Напомним, на днях на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Астане Глава государства отметил, что университеты должны готовить специалистов, соответствующих вызовам нового времени. Казахстанские инженеры, исследователи и предприниматели должны быть способны разрабатывать передовые технологии, которые будут востребованы на международном уровне.

— В начале года в стране была запущена программа AI-Sana. В ее рамках более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта. Такие программы крайне полезны, так как на этих площадках лучшие проекты формируются в самостоятельные стартапы и выходят на международный рынок, — отметил тогда Президент Казахстана.

Он также напомнил, что спрос на специалистов по ИИ в мировом масштабе чрезвычайно высок и будет только увеличиваться в будущем.