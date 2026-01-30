ИИ-технологии повысят производительность компаний на 20-40% - эксперт

По его словам, компании, активно использующие искусственный интеллект, получают значительное преимущество за счет более качественного анализа данных и принятия управленческих решений.

— Если мы посмотрим на компании, которые применяют искусственный интеллект, то они на сегодняшний день на 20-40% уже более производительные, чем другие организации. Они могут более комплексно посмотреть на картину, внутри компании, и тем самым выработать правильные data-driven решения для бизнеса, — отметил Сакен Жумашев.

Он подчеркнул, что развитие advanced-навыков работы с ИИ и внедрение передовых международных практик являются ключевыми условиями для повышения конкурентоспособности экономики Казахстана.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и ИИ в Казахстане. В стране реализуются меры, направленные на внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики.