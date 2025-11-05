ИИ сможет подсказывать казахстанским бизнесменам самые выгодные локации для продаж

Используя этот анализ нейросеть сможет показывать малому и среднему бизнесу, в каких локациях спрос выше и где будет выгоднее открыть торговую точку.

— Например, если он продает в одном районе, то мы видим, что лучше он бы продавал в другом районе. Для него это было бы эффективнее, потому что там тех видов товаров или юридических лиц очень мало. И если он хочет открыть кофейню и ездит по городу, смотрит где и как открыть, то здесь ИИ может помочь ему и по чекам сказать: зачем тебе ехать туда, открывай в этом месте или, допустим, в спальном районе было бы лучше, — пояснил спикер.

По его словам, такие рекомендации помогут не только тем, кто открывает новый бизнес, но и тем, кто хочет найти более выгодные точки сбыта для своего товара.

— В дальнейшем планируем в личном кабинете непосредственно предпринимателю предоставлять, чтобы это было ему в помощь. Если он вдруг столкнется с ситуацией, где не знает куда сбыть свой товар, то по крайней мере эти данные должны предоставляться бизнесу в помощь, чтобы он мог найти новые пути рынка и повысить свою деловую активность, — отметил Турысов.

Ранее в Минфине рассказали, как будет работать механизм предзаполнения деклараций для физлиц и бизнеса. Новая система сможет автоматически считывать имущества и налоги.