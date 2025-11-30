РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:54, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ-скрининг для ранней диагностики болезни Паркинсона разработали в Китае

    Группа ученых Шанхайского университета Цзяотун представила первую в Китае интеллектуальную систему экспресс-скрининга речевых нарушений у пожилых людей, передает агентство Kazinform со ссылкой на TV BRICS.

    ИИ-скрининг для ранней диагностики болезни Паркинсона разработали в Китае
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Разработка поможет на ранних стадиях выявлять нейрологические и когнитивные заболевания, включая болезнь Паркинсона, деменцию и последствия инсультов.

    Команда под руководством Чан Хуэя использовала наработки в области патологической лингвистики и языкового тестирования. Ученые создали платформу, включающую задания и систему оценки. Участникам необходимо ответить на вопросы по аудиоматериалам и описать предложенные изображения. Полный тест занимает около семи минут, после чего система мгновенно формирует результат.

    Разработка подходит для плановых проверок в медицинских учреждениях, центрах для пожилых людей, домах престарелых, а также может использоваться в семьях. Пройти тестирование можно со смартфона, планшета или компьютера. Сейчас система проходит пилотное внедрение в больницах Китая.

    Для создания нормативной базы ученые собрали данные более чем тысячи жителей страны в возрасте от 50 до 79 лет. При анализе учитывались возраст, образование, когнитивные особенности, пол, сфера деятельности и диалект.

    По словам Чан Хуэя, следующим этапом станет расширение базы вопросов, чтобы пользователи могли проходить несколько типов тестов.

    Ранее сообщалось, что Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана ведется разработка модели искусственного интеллекта, которая будет применяться при проведении медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности.

    Теги:
    Китай Заболевания Искусственный интеллект Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают