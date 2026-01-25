РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:28, 25 Январь 2026 | GMT +5

    ИИ-проекты по ранней диагностике заболеваний внедряются в системе здравоохранения РК

    В Казахстане сформирован перечень приоритетных ИИ-проектов в здравоохранении, направленных на раннюю диагностику социально значимых заболеваний и поддержку медицинских работников, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. 

    
    Фото: Азертадж

    В числе ключевых направлений — ранняя диагностика инсульта, рака легких и молочной железы, а также анализ стоматологических снимков с применением искусственного интеллекта. Эти решения уже внедряются и масштабируются в практическом здравоохранении.

    Сегодня отечественные медицинские специалисты активно применяют различные ИИ-сервисы. Так, система Cerebra используется в девяти инсультных центрах II и III категорий в пяти регионах, решение WDsoft — в 190 медицинских организациях в 10 регионах, платформа AIDENTIS внедрена в 65 стоматологических клиниках и трех медицинских вузах.

    ИИ-ассистент медицинского работника ALIMA применяется более чем в 700 поликлиниках по всей стране. 

    Республиканским центром электронного здравоохранения прорабатываются ИИ-агенты для автоматизированного мониторинга оказанных медицинских услуг, поддержки принятия клинических решений, выявления отклонений в лабораторных анализах с уведомлением врача и пациента, а также предоставления актуальной информации о медицинских организациях и специалистах по запросу.

    В перспективе планируется внедрение ИИ-инструментов для проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, внедрения проектов по раннему выявлению хронической сердечной недостаточности на базе решений SmartЭКГ.

    Ранее сообщалось о том, что роботизированную систему с элементами ИИ используют в ортопедии Казахстана. 

