ИИ-проекты по ранней диагностике заболеваний внедряются в системе здравоохранения РК

В числе ключевых направлений — ранняя диагностика инсульта, рака легких и молочной железы, а также анализ стоматологических снимков с применением искусственного интеллекта. Эти решения уже внедряются и масштабируются в практическом здравоохранении.

Сегодня отечественные медицинские специалисты активно применяют различные ИИ-сервисы. Так, система Cerebra используется в девяти инсультных центрах II и III категорий в пяти регионах, решение WDsoft — в 190 медицинских организациях в 10 регионах, платформа AIDENTIS внедрена в 65 стоматологических клиниках и трех медицинских вузах.

ИИ-ассистент медицинского работника ALIMA применяется более чем в 700 поликлиниках по всей стране.

Республиканским центром электронного здравоохранения прорабатываются ИИ-агенты для автоматизированного мониторинга оказанных медицинских услуг, поддержки принятия клинических решений, выявления отклонений в лабораторных анализах с уведомлением врача и пациента, а также предоставления актуальной информации о медицинских организациях и специалистах по запросу.

В перспективе планируется внедрение ИИ-инструментов для проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, внедрения проектов по раннему выявлению хронической сердечной недостаточности на базе решений SmartЭКГ.

Ранее сообщалось о том, что роботизированную систему с элементами ИИ используют в ортопедии Казахстана.