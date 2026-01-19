Роботизированную систему с элементами ИИ используют в ортопедии Казахстана

Передача высокотехнологичного оборудования состоялась при участии Посла Индии в Казахстане Сайласа Тангаля (Y. K. Sailas Thangal). Он отметил поступательное развитие казахстанско-индийского сотрудничества в сфере медицинских технологий и выразил готовность к дальнейшему обмену опытом.

Как сообщил директор научного центра Олжас Бекарисов, внедрение системы MISSO повысит точность хирургических вмешательств и расширить возможности оказания высокотехнологичной ортопедической помощи пациентам.

По данным Минздрава, ежегодно в Казахстане проводится около 18 тысяч операций по эндопротезированию, при общей потребности более 120 тысяч. Применение роботизированных технологий поможет повысить качество лечения и его стандартизацию.

Ранее стало известно, что Правительство РК пересмотрит финансирование в здравоохранении и образовании.