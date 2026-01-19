РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:38, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Роботизированную систему с элементами ИИ используют в ортопедии Казахстана

    Технологию роботизированного планирования и проведения ортопедических операций внедрили в национальном научном центре травматологии и ортопедии в Астане, передает агентство Kazinform.

    ИИ, медицина
    Кадр из видео

    Передача высокотехнологичного оборудования состоялась при участии Посла Индии в Казахстане Сайласа Тангаля (Y. K. Sailas Thangal). Он отметил поступательное развитие казахстанско-индийского сотрудничества в сфере медицинских технологий и выразил готовность к дальнейшему обмену опытом.

    Как сообщил директор научного центра Олжас Бекарисов, внедрение системы MISSO повысит точность хирургических вмешательств и расширить возможности оказания высокотехнологичной ортопедической помощи пациентам.

    По данным Минздрава, ежегодно в Казахстане проводится около 18 тысяч операций по эндопротезированию, при общей потребности более 120 тысяч. Применение роботизированных технологий поможет повысить качество лечения и его стандартизацию.

    Ранее стало известно, что Правительство РК пересмотрит финансирование в здравоохранении и образовании.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстан Здоровье Врачи Индия ИИ Минздрав РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают