ИИ по-казахски: национальные технологии, которые работают без подключения к сети

Самое главное, эти системы могут работать без интернета.

Специалисты Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) при Назарбаев Университете представили общественности пять новых технологий, основанных на искусственном интеллекте. Эти системы могут стать реальным шагом в развитии искусственного интеллекта, адаптированного к казахскому языку и культуре.

Четыре из пяти систем уже сейчас работают на платформе ISSAI. Пятую планируется запустить до конца этого года. Для пользования услугами искусственного интеллекта нужно зарегистрироваться на официальном сайте ISSAI. В меню можно найти название каждого инструмента и свободно им пользоваться. Система на каждом аккаунте вначале оказывает услуги бесплатно. Иначе говоря, есть определенный лимит по объему задания. Этого лимита рядовому пользователю хватает примерно на шесть месяцев. После превышения лимита услуга переходит в платный формат.

Фото: NU

Oylan 2.5 — умный помощник, работающий на казахском, русском и английском языках. Пользователь может задавать вопросы устно или в текстовом виде, может даже загрузить изображение. Помощник все анализирует и дает точные ответы — по домашнему заданию, или по чертежу. Самая главное новшество — Oylan 2.5 понимает и казахскую латиницу.

— Мы изучаем каждое предложение или пожелание пользователей. Мы и сами пробовали проводить анализ. И выяснили, что молодежь, много работающая с искусственным интеллектом, часто набирают тексты на казахском языке латиницей, его вычислительная машина читает быстрее. Поэтому, хотя казахский вариант латинского алфавита еще официально не утвержден, мы разработали на основе международного стандарта, — говорит исполнительный директор Oylan 2.5 Ербол Абсалямов.

MangiSoz 2.0 — эта система переводит в текст речь на казахском, русском, английском, турецком и китайском языках, может переводить с одного языка на другой в виде аудиозаписи. Для озвучивания перевода можно выбрать мужской или женский голос.

TilSync — синхронный перевод с видео. Этот инструмент удобен для видеоконференций и онлайн-занятий. Он выполняет синхронный перевод в виде субтитров на казахском, русском и английском языках. Во время презентации вступительное слово генерального директора ISSAI эта система переводила его речь на казахский язык в виде субтитров. Авторы считают, что ее еще нужно совершенствовать. Полностью усовершенствованный вариант планируется завершить к осени, и официально запустить в конце года.

Beynele — рисунки в национальном стиле. Искусственный интеллект в этой системе читает текст, и превращает его содержание в рисунок, используя особенности национального стиля.

Mangitas 02 — безопасный сервер. При работе с искусственным интеллектом важна безопасность данных. Устройство Mangitas 02 позволяет вести работу систем искусственного интеллекта без подключения к интернету, на местном сервере. Если школы, государственные учреждения и частные организации беспокоятся за свою безопасность, они могут пользоваться сервером на коммерческой основе.

— Даже государственные органы, у которых рамки пользования интернетом сильно ограничены, могут без беспокойства пользоваться возможностями искусственного интеллекта на этом сервере. Поскольку мы предлагаем специальный сервер, то можем дать полную гарантию нераспространения информации. Даже сотрудники учреждений не могут копировать данные на электронный носитель и не загружать их в интернет в других местах — с нашего сервера распространение невозможно, — отметила менеджер ІТ-продуктов ISSAI Амина Байкенова.

Фото: ИССАИ

Генеральный директор ISSAI Хусейн Атакан Варол подчеркнул, что названные системы независимы ни от каких зарубежных сервисов.

— Это важный шаг, ведущий Казахстан к цифровому суверенитету. Все эти пять систем разработаны нашими исследователями, инженерами и Data-специалистами. Только оборудование мы закупили за рубежом. Было нелегко установить сервер, сопоставимый по мощности с суперкомпьютерами первого поколения, в условиях усиления санкционной политики. Поэтому можно это с полным правом оценивать, как достижение казахстанской науки, — сказал Хусейн Атакан Варол.

Исполнительный директор института Ербол Абсалямов говорит, что на разработку пяти систем были затрачены средства Фонда Назарбаева, из бюджета не получено ни одного тенге. С прошлого года институт перерегистрирован в качестве частной организации. Этот статус дает ему возможность участвовать в конкурсе на научные гранты для совершенствования перечисленных систем.

Каковы цены на платные услуги?

Стартапер и исследователь Асем Тажиева считает эти пять систем большим прорывом казахстанской науки.

— Я специально попросила слово, зная, что здесь присутствуют представители СМИ. Как специалист сферы стартапов я считаю, что представленные сегодня системы являются не просто научным достижением, а большим прорывом. То, что искусственный интеллект говорит на казахском языке и может работать безопасно, в местном контексте, очень нужно для развития нашего внутреннего потенциала. Для реализации всех стартапов, связанных с искусственным интеллектом, мы платим деньги странам, лидирующим в этой сфере. Единственный способ оставить все эти деньги в стране — это представленные сегодня системы и сервер, — сказала А.Тажиева.

Фото: ИССАИ

По словам А. Байкеновой, лимиты бесплатного пользования каждой системой разные:

MangiSoz 2.0 — бесплатно переводит в текст первые 250 тысяч символов из речи для каждого аккаунта (этого хватает на 500-600 страниц текста 12-м шрифтом).

Oylan 2.5 — бесплатно предоставляется 250 тысяч токинов (если считать, что в день дается одно задание, этого лимита хватит на 6 месяцев). В платный период за 1 миллион токинов взимается плата в 4 тысячи тенге. Чтобы сделать все это удобным для пользователя, после полного усовершенствования системы планируется разработать мобильные приложения.

В конце мероприятия Ербол Абсалямов призвал казахстанцев, как можно чаще пользоваться бесплатными вариантами этих систем, присылать четкие замечания.

— Все искусственные интеллекты в мире совершенствуются благодаря обратной связи с пользователями. Поэтому каждый гражданин, который хочет, чтобы казахскоязычный ИИ был качественным, должен активно в этом участвовать, — заключил Е. Абсалямов.

Как сообщалось ранее, Казахстан при помощи искуственного интеллекта планирует создать такую платформу общественной безопасности, которая позволит предотвращать преступления до их совершения.



