Искусственный интеллект поможет прогнозировать и предотвращать преступления в Казахстане

– Президент на расширенной коллегии правоохранительных органов поручил в полной мере реализовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Данное ведомство должно быть не просто архивом отчетов, оно должно стать мозговым центром, занимающимся ранним выявлением и предупреждением рисков в сфере общественной безопасности. Как планируется реализовать это поручение?

– Глава государства поставил четкую задачу перестроить работу так, чтобы мы не только фиксировали правонарушения, но и умели их предсказывать, предупреждать, то есть проводить профилактику. Это поручение мы воспринимаем как стратегическое задание, по которому четкие задачи поставил и Генеральный прокурор Берик Асылов.

Для выполнения поставленных задач у нашего Комитета уже есть необходимая основа. Поэтапно процесс сбора, обработки и формирования правовой информации переведен с бумажного формата на электронный.

Кадр из видео

Весь информационный массив правовой информации был упорядочен в современных информационных системах (в рамках исполнения поручения Главы государства в декабре 2021 года Комитетом успешно введены в промышленную эксплуатацию четыре IT проекта (ЕРДР, ЕРАП, ЕРСОП и Аналитический центр). Все это подготовило нас к предстоящей реформе.

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Мы подошли к трансформации поэтапно, системно и с применением проектного управления.

Первый ключевой шаг — в пилотном режиме создали Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности. Он и станет аналитическим ядром, как отметил Глава государства – «мозговым центром» прогнозно-аналитической деятельности. Для этого привлекли IT-специалистов, математиков и дата аналитиков.

Чтобы выстроить структуру Центра, процессы и KPI пригласили национальных экспертов в сфере проектного управления.

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

– Давайте поговорим подробнее, ведь прогноз – это очень сложная величина. У нас с прогнозом погоды не всегда угадывают, как можно прогнозировать ситуацию в правоохранительной сфере?

– В упомянутом выше Центре имеется соответствующий портфель проектов, где используются элементы искусственного интеллекта. Это проекты, которые будут предсказывать, где и когда возможно будет совершено преступление.

Так, например, совместно с Министерством внутренних дел в Есильском районе столицы и отделе полиции г. Косшы запущен пилотный проект – цифровой помощник следователя. Использование искусственного интеллекта помогает составлять план работы, экономит время обрабатывая рутинные действия: в рамках допроса переводит устную речь в текстовый вариант, подсказывает если лица дают противоречивые показания.

На днях совместно с органами внутренних дел начинаем пилот по уличной преступности, опять же в столице. У нас есть геоинформационная система «Карта уголовных правонарушений». Информация в нее попадает в течение минуты, после регистрации преступления, и это может увидеть каждый: и сотрудники правоохранительных органов, и граждане страны.

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Новшество в том, что мы включаем в эту модель искусственный интеллект, который будет подсказывать вероятности того, где может быть совершено очередное преступление. Благодаря этой системе органы полиции смогут формировать маршруты патрулирования для принятия превентивных мер.

Далее проект по «выявлению лиц, склонных к совершению повторных правонарушений».

Этот проект сможет выявлять людей с повышенным риском совершения преступлений. Это нужно для проведения проактивной социальной помощи и профилактики повторной преступности.

Например, если человек постоянно превышает скорость, он может стать виновником ДТП. Так было в случае, когда нарушитель, имевший 21 административное взыскание, совершил смертельное ДТП.

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

– То есть если бы вовремя были приняты меры, несчастный случай был бы предотвращён?

– Совершенно верно. Или вот пример, житель города Костанай более 11 раз совершал различные правонарушения в сфере общественной безопасности, а закончилось все это убийством подростка.

Благодаря нашему модулю, искусственный интеллект теперь будет подсказывать, что есть такие граждане, которые находятся в зоне риска. С ними будет проводиться соответствующая работа. Нужно понять, если он систематически совершает мелкие правонарушения, почему это происходит? Может он безработный, и его надо трудоустроить. Участковый может взять человека на контроль.

Также совместно с профильным отделом Администрации Президента пилотируем модель по выявлению социально-чувствительных обращений на основе данных системы «е-Өтініш».

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Искусственный интеллект, который мы применяем, умеет понимать суть обращений граждан в государственные органы и выявлять среди них социально чувствительные темы.

По выявленным чувствительным обращениям мы проверяем качество рассмотрения обращения и законность принятых госорганами решений. Например, поступило обращение от родителей школьницы, в котором говорилось о буллинге со стороны классного руководителя. Сор из избы выносить никто не хочет, в том числе органы образования. Поэтому была отписка. А на самом деле данное обращение должны было быть направлено в органы полиции. Поэтому мы приняли соответствующие меры, привлекли к ответственности соответствующих руководителей.

Это особенно актуально с учетом того, что обращения в «е-Өтініш» ежегодно растут в среднем на треть.

Также мы запускаем платформу мониторинга международного информационного пространства на предмет выявления внешних угроз с использованием ИИ.

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Ее задача - выявлять внешние преступные угрозы, которые потенциально могут повлиять на правопорядок в Казахстане. Это могут быть какие-то новые способы кибер и нарко- преступлений, экстремизма и терроризма и так далее. На выходе мы сможем анализировать эти новые виды угроз, изучать опыт зарубежных стран по противодействию им, и вырабатывать соответствующие рекомендации.

Следующий проект, который мы реализуем – это «Таргетинг-центр» по мониторингу и выявлению наркоправонарушений.

В рамках данного проекта скоординировали работу уполномоченных и правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотических средств и прекурсоров.

Инфографика: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

— Завершая разговор, хотелось бы обратиться к истории создания Комитета. Насколько мне известно, в советское время структуры, аналогичной ему, не существовало — данные были разрознены, а подход к профилактике был иным. Комитет же стал своего рода уникальным продуктом независимого Казахстана, возможно, даже уникальным в масштабах СНГ. Насколько его создание повлияло на борьбу с преступностью и систему профилактики правонарушений?

— В начале 90-х годов правоохранительные органы, суды, прокуроры, вели отчетность по-своему, единых данных не было. Тогда было принято стратегическое решение создать единый центр правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре. Это было в 1997 году.

Далее в 2003 году указом Президента был создан Комитет по правовой статистике и спецучетам. В целом, это инновационная структура. Все делегации, которые прибывают из ближнего и дальнего зарубежья, перенимают опыт, увидев информационные системы и наши возможности. Буквально в начале года был прокурор города Мюнхен и очень удивился тому, как у нас все автоматизировано. Например, весь уголовный процесс мы закольцевали. Сейчас порядка 95% уголовных дел формируются в электронном формате. Также автоматизирован весь административный процесс. 67 госорганов, порядка 45 тысяч сотрудников пользуются нашей системой. Раньше, например, при оформлении нарушении ПДД, тратилось много времени на оформление протоколов, сейчас минуты. Благодаря этой системе, граждане могут через SMS получать уведомление о штрафах, оплачивать их через мобильные приложения или терминалы. Но мало, кто сейчас знает, что полицейские планшеты появились по инициативе нашего Комитета.

Фото: акимат Алматы

Несомненно, эти и другие цифровые решения повышают эффективность работы, значительно оптимизируют процессы государственных органов, способствуют дебюрократизации.

И главное, такие инструменты не только определяют показатель «нулевой терпимости» к нарушениям законности, но и обеспечивают действенную защиту прав граждан и интересов бизнеса.

То есть поручения Главы государства мы исполняем. И как раз созрели для выхода на новый уровень. Далее мы должны заниматься прогнозированием, супераналитикой, используя суперкомпьютеры.