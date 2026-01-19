ИИ-офицеры появятся в госсекторе Казахстана

Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, что подтверждает важность системной подготовки кадров, задействованных в цифровой трансформации государственного управления. Программа реализуется по поручению Администрации Президента и Правительства РК, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Агентством по делам государственной службы.

Открытие обучения, в котором участвуют 100 руководителей, также провели помощник Президента Куанышбек Есекеева, председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай и заведующий секретариата руководителя Администрации Президента Каныш Тулеушин.

— Наша цель сделать государство быстрее и эффективнее для людей и экономики. Программа AI Governance 500 формирует пул «цифровых офицеров» — руководителей, которые будут внедрять ИИ системно: на основе данных, единой архитектуры и сквозных процессов. В этой работе ключевая роль у каждого руководителя, именно он отвечает за внедрение цифровых и ИИ-решений в своей сфере. Поэтому каждому из нас важно стать «цифровым офицером — пересмотреть мышление и управленческие подходы», — отметил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Фото: primeminister.kz.

AI Governance 500 нацелена на формирование устойчивого кадрового пула цифровых руководителей — ИИ-офицеров, способных инициировать и сопровождать межведомственные цифровые проекты, обеспечивать их архитектурную согласованность и достижение стратегических целей государственной повестки в рамках концепции Digital Qazaqstan.

В обучении принимают участие руководители структурных подразделений Администрации Президента и Аппарата Правительства, отраслевые вице-министры, заместители акимов областей, руководители аппаратов центральных государственных органов и местных исполнительных органов, а также руководители квазигосударственных организаций.

Программа выстроена по сквозной логике: от формирования стратегического понимания роли ИИ и архитектуры цифрового государства — до разработки участниками прикладных проектов цифровой трансформации и AI-инициатив, готовых к внедрению в ведомствах и регионах.

Напомним, 2026 объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Одновременно страна возглавила ЕАЭС, предложив остальным объединить усилия в этой сфере. Инициативы поддержаны конкретными шагами: создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, принят Закон «Об искусственном интеллекте», запущены национальные суперкомпьютерные мощности. Как цифровая трансформация меняет мир, и какое место в ней занимает Казахстан — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.