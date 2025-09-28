ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог

Специалисты национального центра качества дорожных активов в Павлодаре не первый год занимаются проверкой уже проведенной работы подрядчиков. За минувший год взяли 1910 проб асфальта и обнаружили 322 дефекта. По каждому направляют информацию городским чиновникам, а те, в свою очередь, требуют исправления ошибок.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Вместе с тем, в этом году начали новую работу. Впервые в Павлодаре для обследования требующих ремонта дорог стали применять передвижную лабораторию.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

- Раньше этот процесс занимал достаточно времени, например, на 100 километров 4-5 дней уходило инженеру на обработку этих данных. Сейчас эта работа проводится системой СРДС, которая работает на основе искусственного интеллекта, и эти работы сокращаются в 10 раз. 100 километров дороги он обрабатывает за 4-5 часов буквально, - рассказал инженер национального центра качества дорожных активов Куанышбек Рахманбердиев.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Специалисты говорят, система в целом не новая. Ее применяют на трассах республиканского значения. Особенно она удобна на дорогах большой протяженности. Все данные впоследствии собирают и направляют в городской отдел ЖКХ.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В качестве примера приводят дорогу в районе Авиагородка. Здесь дорогу не делали на протяжении нескольких лет, участок разбитый. Но хоть и видно все невооруженным взглядом, техника помогает определить точные данные.

- В ходе диагностики проводится комплекс работ по измерению прочности дорожной одежды, коэффициента сцепления шин с проезжей частью, элементы инфраструктуры, геометрические параметры дороги: длину, ширину, ровность измеряли. Кроме того, измеряли колейность, - добавил Куанышбек Рахманбердиев.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В Павлодаре в этом году проверили 52 улицы, протяженностью 170 километров. Это примерно 30% от общего числа городских дорог. Впоследствии чиновники уже будут принимать решение о необходимости ремонта. При этом, собранные данные помогут определить и вид ремонта, допустим, средний или капитальный.

Напомним, в ходе весеннего осмотра дорог более 120 нарушений выявлено в Восточно-Казахстанской области.