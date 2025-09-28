РУ
    10:00, 28 Сентябрь 2025

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог

    Специалисты на передвижной лаборатории замеряют основные параметры для выявления дефектов и рекомендаций по ремонту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Специалисты национального центра качества дорожных активов в Павлодаре не первый год занимаются проверкой уже проведенной работы подрядчиков. За минувший год взяли 1910 проб асфальта и обнаружили 322 дефекта. По каждому направляют информацию городским чиновникам, а те, в свою очередь, требуют исправления ошибок. 

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Вместе с тем, в этом году начали новую работу. Впервые в Павлодаре для обследования требующих ремонта дорог стали применять передвижную лабораторию. 

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    - Раньше этот процесс занимал достаточно времени, например, на 100 километров 4-5 дней уходило инженеру на обработку этих данных. Сейчас эта работа проводится системой СРДС, которая работает на основе искусственного интеллекта, и эти работы сокращаются в 10 раз. 100 километров дороги он обрабатывает за 4-5 часов буквально, - рассказал инженер национального центра качества дорожных активов Куанышбек Рахманбердиев.

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    Специалисты говорят, система в целом не новая. Ее применяют на трассах республиканского значения. Особенно она удобна на дорогах большой протяженности. Все данные впоследствии собирают и направляют в городской отдел ЖКХ. 

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    В качестве примера приводят дорогу в районе Авиагородка. Здесь дорогу не делали на протяжении нескольких лет, участок разбитый. Но хоть и видно все невооруженным взглядом, техника помогает определить точные данные. 

    - В ходе диагностики проводится комплекс работ по измерению прочности дорожной одежды, коэффициента сцепления шин с проезжей частью, элементы инфраструктуры, геометрические параметры дороги: длину, ширину, ровность измеряли. Кроме того, измеряли колейность, - добавил Куанышбек Рахманбердиев. 

    ИИ начали применять для обследования павлодарских дорог
    Фото: Артем Викторов/Kazinform

    В Павлодаре в этом году проверили 52 улицы, протяженностью 170 километров. Это примерно 30% от общего числа городских дорог. Впоследствии чиновники уже будут принимать решение о необходимости ремонта. При этом, собранные данные помогут определить и вид ремонта, допустим, средний или капитальный. 

    Напомним, в ходе весеннего осмотра дорог более 120 нарушений выявлено в Восточно-Казахстанской области. 

    Дороги Павлодар Павлодарская область Ремонт дорог
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
