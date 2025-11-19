ИИ может стать «Человеком года» по версии Time
Искусственный интеллект может получить звание «Человек года» по версии журнала Time. По данным букмекерской площадки Polymarket, его шансы оцениваются в 36%, что пока позволяет ИИ опережать таких номинантов, как Папа Римский Лев XIV и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
Среди претендентов с наиболее высокими шансами следом идет глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг — вероятность его победы оценивают в 17%. Папе Римскому Льву XIV прогнозируют около 14%, а руководителю OpenAI Сэму Альтману — примерно 8%.
Каждый год американский журнал Time выбирает «Человека года».
В декабре 2021 года Илон Маск получил титул «Человек года» журнала Time. Это объяснялось его масштабным влиянием как на жизнь на Земле, так и за ее пределами, а также руководством SpaceX и Tesla, что способствовало существенному увеличению его состояния.
В 2024 году победителем стал президент США Дональд Трамп. Тогда он совершил впечатляющее возвращение на выборы 2024 года, одержав победу в голосовании и обеспечив себе успех в ключевых колеблющихся штатах.
