    17:10, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ может стать «Человеком года» по версии Time

    Искусственный интеллект может получить звание «Человек года» по версии журнала Time. По данным букмекерской площадки Polymarket, его шансы оцениваются в 36%, что пока позволяет ИИ опережать таких номинантов, как Папа Римский Лев XIV и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. 

    Фото: Midjourney

    Среди претендентов с наиболее высокими шансами следом идет глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг — вероятность его победы оценивают в 17%. Папе Римскому Льву XIV прогнозируют около 14%, а руководителю OpenAI Сэму Альтману — примерно 8%.

    Каждый год американский журнал Time выбирает «Человека года».

    В декабре 2021 года Илон Маск получил титул «Человек года» журнала Time. Это объяснялось его масштабным влиянием как на жизнь на Земле, так и за ее пределами, а также руководством SpaceX и Tesla, что способствовало существенному увеличению его состояния.

    В 2024 году победителем стал президент США Дональд Трамп. Тогда он совершил впечатляющее возвращение на выборы 2024 года, одержав победу в голосовании и обеспечив себе успех в ключевых колеблющихся штатах.

    Ранее мы писали о том, что созданная ИИ песня впервые возглавила чарт Billboard.

     

    Искусственный интеллект Мировые новости
    Адель Харламова
