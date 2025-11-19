ИИ может стать «Человеком года» по версии Time

Среди претендентов с наиболее высокими шансами следом идет глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг — вероятность его победы оценивают в 17%. Папе Римскому Льву XIV прогнозируют около 14%, а руководителю OpenAI Сэму Альтману — примерно 8%.

Каждый год американский журнал Time выбирает «Человека года».

В декабре 2021 года Илон Маск получил титул «Человек года» журнала Time. Это объяснялось его масштабным влиянием как на жизнь на Земле, так и за ее пределами, а также руководством SpaceX и Tesla, что способствовало существенному увеличению его состояния.

В 2024 году победителем стал президент США Дональд Трамп. Тогда он совершил впечатляющее возвращение на выборы 2024 года, одержав победу в голосовании и обеспечив себе успех в ключевых колеблющихся штатах.

