ИИ меняет рынок труда: Британия ожидает волну сокращений

— Согласно результатам опроса, проведенного британскими работодателями, более четверти крупных предприятий ожидают сокращения численности сотрудников в 2026 году из-за распространения ИИ, — пишет газета Financial Times.





По информации Института персонала и развития Великобритании (CIPD), 26% крупных компаний частного сектора и 20% государственных организаций готовятся к сокращению штата в ближайшие 12 месяцев для оптимизации своей деятельности.



Исследование CIPD выявило, что наиболее значительные изменения будут в сфере финансовых услуг, где 37% работодателей ожидают сокращения рабочих мест из-за ИИ. Далее следует IT-индустрия с 26% компаний, готовящихся к уменьшению численности сотрудников. В юридической, бухгалтерской и консалтинговой сферах этот показатель составляет 24%.

Напомним, ранее японская политическая партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект. Такое решение было принято после того, как основатель партии, известный своими нестандартными взглядами, ушел в отставку из-за неудачного выступления на последних выборах.