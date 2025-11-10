РУ
    14:03, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ меняет рынок труда: Британия ожидает волну сокращений

    Внедрение технологий искусственного интеллекта, как ожидается, приведет к сокращению рабочих мест в каждой четвертой крупной компании Великобритании, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.  

    Фото: freepik.com

    — Согласно результатам опроса, проведенного британскими работодателями, более четверти крупных предприятий ожидают сокращения численности сотрудников в 2026 году из-за распространения ИИ, — пишет газета Financial Times. 

    По информации Института персонала и развития Великобритании (CIPD), 26% крупных компаний частного сектора и 20% государственных организаций готовятся к сокращению штата в ближайшие 12 месяцев для оптимизации своей деятельности.

    Исследование CIPD выявило, что наиболее значительные изменения будут в сфере финансовых услуг, где 37% работодателей ожидают сокращения рабочих мест из-за ИИ. Далее следует IT-индустрия с 26% компаний, готовящихся к уменьшению численности сотрудников. В юридической, бухгалтерской и консалтинговой сферах этот показатель составляет 24%.

    Напомним, ранее японская политическая партия «Путь к возрождению» объявила, что ее новым лидером станет искусственный интеллект. Такое решение было принято после того, как основатель партии, известный своими нестандартными взглядами, ушел в отставку из-за неудачного выступления на последних выборах.  

    Теги:
    Технологии Биржа труда Искусственный интеллект Великобритания Мировые новости ИИ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
