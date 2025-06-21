ИИ будет помогать следователям Казахстана раскрывать преступления
Цель — повысить качество и скорость расследования уголовных дел. Искусственный интеллект встроен в Информационную систему «Единый реестр досудебных расследований» и помогает следователям автоматизировать рутинную работу.
Новая система умеет:
- переводить речь в текст;
- сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия;
- предлагать уточняющие вопросы для допросов;
- автоматически формировать процессуальные документы.
Искусственный интеллект уже обучен и включает четыре ключевых модуля:
- планирование расследования;
- обработка показаний;
- подготовка документов;
- аналитика и прогнозы.
Проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы.
С 19 июня система начала работать в тестовом режиме в управлении полиции района Есиль города Астана. На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области.
Напомним, в Казахстане планируется разработка национальной политики по внедрению инструментов искусственного интеллекта в сферу образования.
Также в стране откроется Институт искусственного интеллекта.