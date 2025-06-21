ИИ будет помогать следователям Казахстана раскрывать преступления

Цель — повысить качество и скорость расследования уголовных дел. Искусственный интеллект встроен в Информационную систему «Единый реестр досудебных расследований» и помогает следователям автоматизировать рутинную работу.

Новая система умеет:

переводить речь в текст;

сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия;

предлагать уточняющие вопросы для допросов;

автоматически формировать процессуальные документы.

Искусственный интеллект уже обучен и включает четыре ключевых модуля:

планирование расследования;

обработка показаний;

подготовка документов;

аналитика и прогнозы.

Проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы.

С 19 июня система начала работать в тестовом режиме в управлении полиции района Есиль города Астана. На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области.

Напомним, в Казахстане планируется разработка национальной политики по внедрению инструментов искусственного интеллекта в сферу образования.

Также в стране откроется Институт искусственного интеллекта.