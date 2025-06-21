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    21:05, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    ИИ будет помогать следователям Казахстана раскрывать преступления

    Министерство внутренних дел РК запустило новый проект — интерактивный помощник следователя, передает агентство Kazinform.

    В какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект
    Фото: freepik

    Цель — повысить качество и скорость расследования уголовных дел. Искусственный интеллект встроен в Информационную систему «Единый реестр досудебных расследований» и помогает следователям автоматизировать рутинную работу.

    Новая система умеет:

    • переводить речь в текст;
    • сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия;
    • предлагать уточняющие вопросы для допросов;
    • автоматически формировать процессуальные документы.

    Искусственный интеллект уже обучен и включает четыре ключевых модуля:

    • планирование расследования;
    • обработка показаний;
    • подготовка документов;
    • аналитика и прогнозы.

    Проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы.

    С 19 июня система начала работать в тестовом режиме в управлении полиции района Есиль города Астана. На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области.

    Напомним, в Казахстане планируется разработка национальной политики по внедрению инструментов искусственного интеллекта в сферу образования.

    Также в стране откроется Институт искусственного интеллекта.

    Теги:
    МВД РК Искусственный интеллект
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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